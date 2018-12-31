Любіть людей, котрих смачно запивати компотом, — Володимир Гевко

Шукайте кльових звичайних.

Із кльовістю незвичайних все зрозуміло – вони майстерно підсвічені екстравагантністю мислення та екстер’єрів, напахчені парфумами і відтінені грамотно підібраними гардеробами.

Люди на вечірках і святкових івентах – як карточні шулери. У їх рукавах майстерно заховані козирні тузи двохгодинних мейкапів і зачісок, добре випрасуваних сорочок і блуз, а очі замасковані лінзами натхненності від святкової атмосфери і щедрих шведських столів. Смішно сказати, на їх привабливість працюють навіть канапе з ікрою і нарізка із благородних сирів. У святкових людей – очі як монітори, вони транслюють не людину, а те, що вона бачить навколо, як великі екрани на масштабних концертах, котрі дублюють онлайн те, що відбувається на сцені.

Кльовість звичайних зовсім інша. Вона позбавлена пишної трьохповерховості тортів, але має неповторний шарм домашньої випічки. Святковий торт їдять обережно і запивають шампанським, котре гірчить і для торта, зрештою, зовсім не підходить. Домашню випічку запивають чаєм і компотом і смаку від того стає тільки більше.

Люди, котрих запивають шампанським, зазвичай вивітрюються разом із бульбашками і смаком із нього. Комунікація з ними дуже точно нагадує процес відкоркування і розпиття пляшки – тремор відкручування дротика, гучний хлопок, піна, шум, регіт, дзвін бокалів, піна сходить, дуємо в порожню пляшку, загадуємо бажання, непомітно ховаємо під стіл. По всьому.

Натомість смак людей звичайних у них самих. Вони виварені і концентровані, як джеми і конфітюри. Береш пів-ложечки на язик, ммм. Смак від них ніколи нікуди не дівається.

Любіть людей, котрих смачно запивати компотом.

Поділіться:









