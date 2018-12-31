На околиці Теребовлі виготовляють унікальні ялинкові прикраси (Фото)

Дивосвіт краси, неперевершена палітра кольорів, візерунків на іграшках, які дарують нам свято, які так щемливо нагадують про бентежні хвилювання душі у чарівну новорічно-різдвяну пору…Такі почуття охоплюють , як тілько-но зайдеш у цехи товариства «Орбітал», що 15 років тому «замешкало» на околиці Теребовлі. Вже далекого від нас 2003 року заснував його знаний підприємець, громадський діяч, благодійник, нині депутат обласної ради Юрій Іванович Дзюбан.

Його становлення як фахівця і керівника свого часу починалося на славнозвісній за часів колишнього Союзу Теребовлянській ялинковій фабриці. Та з початком приватизації, приходом нових власників це підприємство спіткала сумна доля. Тоді, спираючись на власний досвід, на підтримку людей, з якими працював раніше, він заснував своє власне підприємство такого ж профілю, взявши курс на нові сучасні європейські технології, орієнтуючись на нові вимоги ринку. Вивчав досвід споріднених підприємств у Німеччині, Польщі, став завозити звідси якісні складники, фарби, лаки… І незабаром про теребовлянські іграшки знову заговорили не тільки в Україні, але й у зарубіжжі.

Згодом здобув вищу освіту і повернувся до батьківського дому син Олександр. І Юрій Іванович вирішив передати справу у молоді руки сина, а також дочки Ганнусі.

Коли я прийшла на підприємство, Олександра Юрійовича не застала, бо перебував у відрядженні. Тому про сьогодення розповідав сам Юрій Іванович:

– Справи загалом ідуть непогано, – сказав він. – Але, зважаючи на обсяги виробництва іграшок, а вони сягають сотень тисяч, доводиться орієнтуватися, переважно, на зарубіжний ринок, адже наш, український, малий. В Україні іграшки починають закуповувати ближче до свят – лише десь у вересні–жовтні. А люди ж то працюють цілий рік, і їм потрібно платити зарплату. Тому понад 70% продукції реалізовуємо за кордоном. З Європи завозимо також понад 80% сировини, яку використовуємо на виробництві. Вона високоякісна, екологічно безпечна. А вже заслуга людей, які працюють у цехах у тому, що продукція теребовлянського «Орбіталу» подобається вибагливому зарубіжному покупцеві у багатьох країнах Європи, США, Канаді та інших. А надходить туди з Теребовлі понад 600 різновидів скляних ялинкових прикрас, справді ексклюзивних, унікальних.

Більшість працівників – досвідчені, високофахові, працювали ще на колишній, старій ялинковій фабриці . Про теперішні технології розповідають із захопленням. Уляна Козак та Ольга Бучковська мають 35-річний стаж розфарбувальниць, однак в один голос розповідають, що самі дивуються нинішнім художнім витворам :

– Ми ніколи не могли подумати, що зможемо так розмальовувати іграшки, створювати такі чарівні і водночас складні візерунки. Або ж про те, що бісер для вишивання чи паєтки можна використовувати у декорі… Сьогодні все набагато досконаліше, а праця нашого колективу креативніша, по-творчому фантазійна… Маємо великі можливості для урізноманітнення малюнків, декору, широкий набір фарб, лакофарбових сумішей. Тільки один колір у нас представлений кількома десятками відтінків.

Вивчення ринку, запровадження на виробництві нових модних трендів, робота з оптовиками, постачання сировини, організація роботи всіх цехів – склодувного, посріблення, фарбування, художнього декорування, упаковування та відправка продукції – ось так побудована робота колективу товариства, який дарує людям красу, створює свято для душі упродовж 15 років. Ювілей молодий та багатий і щедротний на успіхи, на визнання в Україні і за кордоном.

Ганна МИКОЛАЄНКО