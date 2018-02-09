Як тернопільський хор «Артос» намагався духовно збагатити Божественну Літургію у Патріаршому Соборі столиці

3-4 лютого 2018 року хор «Артос» Катедрального Собору св. верх. апп. Петра і Павла м.Чортків здійснив поїздку до Патріаршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ у м. Києві. Духовний провід для хористів був в особі о. Романа Гарасиміва. Насичена екскурсійна програма відомими місцями Києва дала можливість познайомитися з історією та культурою столиці. Хористи на чолі з отцем відвідали Майдан Незалежності, вул. Інститутську, меморіал Героїв Небесної Сотні та інші знакові місця Революції Гідності. Жива історія недавніх буремних подій сколихнула спогади в кожного подорожуючого. Захоплення у всіх присутніх викликало духовне обличчя Києва – золотоверхі церкви та собори, що вказують на високу релігійну культуру нашого народу.

Патріарший Собор Воскресіння Христового викликав неабияке захоплення в кожного, хто побачив його вперше. Архітектура цієї величної, монументальної споруди підносить душу людини до Господа, наповняє її внутрішнім змістом. Катедральний хор «Артос» під керівництвом регента Володимира Максимлюка, намагався духовно збагатити Божественну Літургію у цьому храмі, яка, до слова, транслювалась у прямому ефірі «Живого телебачення».

Виконуючи духовні твори, хоровий колектив під вмілим керівництвом п. Володимира продемонстрував високу культуру співу, розуміння традицій духовної музики нашого народу.

Основним музичним матеріалом стала «Літургія №2» Кирила Стеценка, доповнена духовними творами інших відомих українських композиторів.



Після Божественної Літургії хор «Артос» виконав для всіх присутніх у храмі людей концертну програму, яка складалася з різдвяних колядок. Повнота звучання, злагодженість і різноманітність репертуару стали запорукою схвальних відгуків багатьох присутніх.

Святий Іоан Золотоустий стверджував, що співана молитва є подвійною молитвою. Адже кожен хорист «Артоса» якнайкраще намагався щирим співом єднатися з Господом у молитві. І нехай для кожного пророчими стануть слова псалмоспівця Давида; «Я буду Господеві співати, поки буду жити, нехай приємна йому буде моя пісня, у Господі я веселитимусь».

Учасник хору “Артос” Volodimir Korchak