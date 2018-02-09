“Королі” деревини погрожують активістці з Монастирисьок

7 лютого на ділянці дороги м.Монастириська та “Фільварками” Тернопільській області працівниками відділку монастириської поліції спільно з місцевою активісткою Іриною Ванат був зафіксований транспортний засіб марки ДАФ, який стояв на узбіччі дороги, без водія та на включених мигаючих “стопах”, кузов якого був завантажений лісовою продукцією.

Не задовго після приїзду працівників правоохоронних органів з’явився водій фури з двома представниками. На прохання пред’явити водієві пакет документів, один із його представників категорично заборонив це робити.

За словами Ірини Ванат, вся розмова була зафіксовано на відео, включно із багаторазовими погрозами, які лунали в сторону активістки.

Зокрема, невідомий мені чоловік, який супроводжував водія, обіцяв мені “переламати хребет”, “проломити череп” та багато інших погроз, поєднаних з вульгарщиною та агресією за мою діяльність.

Кульмінацією розмови стала погроза того самого представника до мене як активістки, щодо майбутньої розправи зі мною, так як даним особам відомо, де я проживаю та якою дорогою йду до свого дому. На численні зауваження поліцейських дана особа не реагувала, зазначаючи, що йому байдуже, – розповідає жінка.

Зрештою після тривалої дискусії, поліція все-таки змогла ознайомитися з документами на транспорт й на завантажену продукцію. Виявилося, що накладна на перевезений товар містить чіткі порушення, так як число на документі було не читабельне та затерте, а зовнішній вигляд накладної свідчив про неодноразове попереднє використання.

На запитання до представника, звідки везете завантажений товар, було зазначено що зі складу, проте з якого – чоловік відмовився повідомити.

Мені як місцевій активістці таки вдалося дізнатися, де знаходиться цей склад і, приїхавши особисто з представниками поліції та офіційним представником від Монастириської міської ради, ми були враженні масштабами. До слова, є інформація, що деревину вивозять закордон.