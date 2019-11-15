Як виглядали Залізці у ХVІ-ХVІІ ст., вітворив історик, археолог Василь Ільчишин

Неподалік від замку в селі Залізці стоїть костел св. Антонія, чи то ба, те що від нього залишилося. Залишки величні і таємничі. Костел був побудований в XV столітті, гетьманом польним коронним Марцином Камянецьким.

В 1730 році, коли власником замку став великий воронний гетьман Юзеф Потоцький, костел перебудовується і набуває готичних, ренесансних та барокових рис одночасно. На початку ХХ століття храм знову реставрують та впорядковують. До пізньоготичних форм додають бароккові елементи. Високі стіни, високі готичні вікна, вишукані арочні перекриття, пишні крипти по боках.

Будова поєднала різні архітектурні стилі. Форма храму хрестоподібна, що добре видно на фото з космосу. І зараз залишки костелу видають колишню пишну велич будови. На стінах подекуди можна знайти залишки поліхромії та елементи вітражів у віконних нішах. Шкода, що стан храму дуже поганий і запущений.

Костел зруйнувала московитська артилерією під час Першої Світової війни, та храм було відновлено, коли московитів прогнали з міста. Під час Другої світової війни костел знову зруйнувала вже совітська артилерія. В подальшому костел не відновлювався. В криптах костелу знайшли свій останній притулок князі брати Олександр (Aleksand Wiśniewski (1618-1641), та Януш Вишнівецькі (Janusz Wiśniewski (1598-1636) з славного українського княжого роду.

Залозецький замок — фортифікаційна споруда. Зведений у 1516 році Мартином Кам’янецьким. Розташований понад річкою Серет. Побудований з пісковика, в плані чотирикутний з чотирьохярусними баштами і комірами з підйомним мостом, перекинутим через рів з водою.

Основними захисними факторами служили ставки та непрохідне болото. Син М. Каменецького Ян, згодом – внук Станіслав зробили замок важливим стратегічним оплотом проти татарських наїздів. Фортецю оточували високі вали і кам’яні мури.

Будівля замку, з каменю і цегли, була прямокутною, кожний кут увінчували чотириповерхові вежі з бійницями. Довкола – глибокий, наповнений водою рів, через який до замку вів звідний міст. В‘їзна брама мала білокам‘яний портал з рустованих пілястрів, що несли антаблемент тосканського ордеру.

Підвальний ярус башти, перекритий полуциркульным зведенням, вів з двору замку вузьким довгим коридор і сполучається з казематами. Житлові будови розташовувались по периметру стін — північної і південної. У північній частині був двоповерховий палац.

У північно-західній частині розташовувалися двоярусні каземати з арочним проїздом головних воріт по центральній осі фасаду та кутовою, неправильною в плані п’ятигранною баштою. 1603 р. там готувався до походу на м. Москву російський авантюрист Г. Отрєп’єв (Лжедмитрій І Самозванець).

Під час українсько-польської війни (1648–1655) замок двічі руйнували козацькі загони. У 1675 р. відбудована твердиня витримала облогу турецьких загонів Ібрагіма Шишмана. Згодом замок належав Вишневецьким, Потоцьким, потім – литовському ґенераллейтенантові М. Ронікеру.

В той час ще зберігав риси великопанського помешкання. Але вигляд і характер замку докорінно змінилися, коли наступний власник І. Мйончинський влаштував там фабрику сукна. Згодом В. Дєдушицький обладнав броварню, зруйнувавши всю передню частину замку.

В часи Першої світової війни Залізці неодноразово опинялись у зоні бойових дій. Російська артилерія перетворила замок на руїну. Частково збереглися північна частина, фраґменти західної стіни на висоту 1-го ярусу та склепінчасті підвали.

Нещодавно волонтери благодійного фонду “Пам’ять і любов” очистили територію костелу.