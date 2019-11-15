11:05 | 15.11.2019
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Бізнес-Погляд 

Щоб виявити новоутворення більше не потрібно їхати за кордон!

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У сучасному світі зберігається тенденція до неухильного зростання новоутворень. Загальновідомо, що стан здоров’я пацієнтів із злоякісними новоутвореннями  залежить від стадії їх виявлення.

 У зв’язку з цим неоціненний вклад в діагностику і подальше лікування новоутворень вносять технології, що дозволяють якомога раніше  виявити хворобу. В даній статті ми розглянемо діагностичні методи відеогастроскопії та відеоколоноскопії. 

Що ж таке відеогастроскопія? 

Гастроскопія –  метод дослідження, під час якого лікар проводить огляд шлунка, стравоходу або дванадцятипалої кишки. Процедура проводиться для того, щоб виявити гастрит, виразку, ерозії, поліпи, провести біопсію ,виявити рак шлунка. Відеогастроскопія з  функцією NBI надає можливість збільшити зображення в кілька разів і розглянути найдрібніші недоліки слизової та навіть пофарбувати її для виявлення будь-яких змін, невидимих при звичайному огляді. Всі ці методи спрямовані на те, щоб виявити мінімальні зміни слизової оболонки, що дає можливість негайно почати лікування .

Перші сигнали, коли Вам варто  пройти обстеження гастроскопії :  

  • нудота;
  •  блювання;
  •  печія;
  •  болі в шлунку;
  •  втрата апетиту;
  •  безпричинне зниження ваги;
  •  дискомфорт у верхній частині живота.

Колоноскопія – метод  дослідження товстої кишки, при якому можна розглянути слизову оболонку та діагностувати багато захворювань кишечника: хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, дивертикули, поліпи, рак товстої кишки. Режим NBI в відеоколоноскопії забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів.

А також, дозволяє виявити пухлину навіть на ранніх етапах і своєчасно провести  оперативне лікування. 

Показаннями для колоноскопії є:

  • тривалі запори, що супроводжуються хворобливими відчуттями.
  • діарея та інші диспепсичні прояви.
  • болі внизу живота, постійне здуття кишечника і почуття «розпирання».
  • слизові, гнійні або кров’яні виділення з ануса.
  • анемія.
  • загальний занепад сил.
  • різка втрата ваги.

Лікарі  медичного центру «Оксфорд Медікал» доведуть, що гастроскопія та колоноскопія  неболюча процедура . У нас процедура проводиться без дискомфорту і болю. 

Піклуйтесь про здоров’я  разом з нами, адже саме в Нас:

  • висока діагностична точність;
  • візуалізація зони захворювання,  відео – і фотореєстрація;
  • відсутність пошкоджень при обстеженні , адже контролюється відео – обладнанням;
  • комплекс дезінфікуючих заходів  включає кілька етапів,тому  забезпечує  100% безпеку і відсутність ризику інфікування;
  • можливість пройти консультацію у суміжних фахівців: гастроентеролог, проктолог, УЗД;
  • кваліфіковані лікарі;
  • уважний та чуйний персонал.

Якщо Вам завжди бракує часу…

Якщо Ви  відкладаєте свої проблеми на завтра…

Якщо Вас  чи ваших рідних турбує біль , а Ви не звертаєте на неї уваги…

Саме час всім разом  звернутись в Наш медичний центр, адже на відео гастроскопію та відеоколоноскопію  ми даруємо :

– 10%  для двох;
–  20% для трьох;
– 30%  для чотирьох .

За більш детальнішою інформацією звертайтесь до Нас в «Оксфорд Медікал» у м. Тернопіль, вул.Качали 5 та просп. С. Бандери, 41. Для цього телефонуйте за номером  068 752 52 52 або записуйтесь онлайн  

 https://ternopil.oxford-med.com.ua/pro-medychnuy-centr/







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