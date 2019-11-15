Щоб виявити новоутворення більше не потрібно їхати за кордон!
У сучасному світі зберігається тенденція до неухильного зростання новоутворень. Загальновідомо, що стан здоров’я пацієнтів із злоякісними новоутвореннями залежить від стадії їх виявлення.
У зв’язку з цим неоціненний вклад в діагностику і подальше лікування новоутворень вносять технології, що дозволяють якомога раніше виявити хворобу. В даній статті ми розглянемо діагностичні методи відеогастроскопії та відеоколоноскопії.
Що ж таке відеогастроскопія?
Гастроскопія – метод дослідження, під час якого лікар проводить огляд шлунка, стравоходу або дванадцятипалої кишки. Процедура проводиться для того, щоб виявити гастрит, виразку, ерозії, поліпи, провести біопсію ,виявити рак шлунка. Відеогастроскопія з функцією NBI надає можливість збільшити зображення в кілька разів і розглянути найдрібніші недоліки слизової та навіть пофарбувати її для виявлення будь-яких змін, невидимих при звичайному огляді. Всі ці методи спрямовані на те, щоб виявити мінімальні зміни слизової оболонки, що дає можливість негайно почати лікування .
Перші сигнали, коли Вам варто пройти обстеження гастроскопії :
- нудота;
- блювання;
- печія;
- болі в шлунку;
- втрата апетиту;
- безпричинне зниження ваги;
- дискомфорт у верхній частині живота.
Колоноскопія – метод дослідження товстої кишки, при якому можна розглянути слизову оболонку та діагностувати багато захворювань кишечника: хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, дивертикули, поліпи, рак товстої кишки. Режим NBI в відеоколоноскопії забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів.
А також, дозволяє виявити пухлину навіть на ранніх етапах і своєчасно провести оперативне лікування.
Показаннями для колоноскопії є:
- тривалі запори, що супроводжуються хворобливими відчуттями.
- діарея та інші диспепсичні прояви.
- болі внизу живота, постійне здуття кишечника і почуття «розпирання».
- слизові, гнійні або кров’яні виділення з ануса.
- анемія.
- загальний занепад сил.
- різка втрата ваги.
Лікарі медичного центру «Оксфорд Медікал» доведуть, що гастроскопія та колоноскопія неболюча процедура . У нас процедура проводиться без дискомфорту і болю.
Піклуйтесь про здоров’я разом з нами, адже саме в Нас:
- висока діагностична точність;
- візуалізація зони захворювання, відео – і фотореєстрація;
- відсутність пошкоджень при обстеженні , адже контролюється відео – обладнанням;
- комплекс дезінфікуючих заходів включає кілька етапів,тому забезпечує 100% безпеку і відсутність ризику інфікування;
- можливість пройти консультацію у суміжних фахівців: гастроентеролог, проктолог, УЗД;
- кваліфіковані лікарі;
- уважний та чуйний персонал.
Якщо Вам завжди бракує часу…
Якщо Ви відкладаєте свої проблеми на завтра…
Якщо Вас чи ваших рідних турбує біль , а Ви не звертаєте на неї уваги…
Саме час всім разом звернутись в Наш медичний центр, адже на відео гастроскопію та відеоколоноскопію ми даруємо :
– 10% для двох;
– 20% для трьох;
– 30% для чотирьох .
За більш детальнішою інформацією звертайтесь до Нас в «Оксфорд Медікал» у м. Тернопіль, вул.Качали 5 та просп. С. Бандери, 41. Для цього телефонуйте за номером 068 752 52 52 або записуйтесь онлайн
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