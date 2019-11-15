Щоб виявити новоутворення більше не потрібно їхати за кордон!

У сучасному світі зберігається тенденція до неухильного зростання новоутворень. Загальновідомо, що стан здоров’я пацієнтів із злоякісними новоутвореннями залежить від стадії їх виявлення.

У зв’язку з цим неоціненний вклад в діагностику і подальше лікування новоутворень вносять технології, що дозволяють якомога раніше виявити хворобу. В даній статті ми розглянемо діагностичні методи відеогастроскопії та відеоколоноскопії.

Що ж таке відеогастроскопія?

Гастроскопія – метод дослідження, під час якого лікар проводить огляд шлунка, стравоходу або дванадцятипалої кишки. Процедура проводиться для того, щоб виявити гастрит, виразку, ерозії, поліпи, провести біопсію ,виявити рак шлунка. Відеогастроскопія з функцією NBI надає можливість збільшити зображення в кілька разів і розглянути найдрібніші недоліки слизової та навіть пофарбувати її для виявлення будь-яких змін, невидимих при звичайному огляді. Всі ці методи спрямовані на те, щоб виявити мінімальні зміни слизової оболонки, що дає можливість негайно почати лікування .

Перші сигнали, коли Вам варто пройти обстеження гастроскопії :

нудота;

блювання;

печія;

болі в шлунку;

втрата апетиту;

безпричинне зниження ваги;

дискомфорт у верхній частині живота.

Колоноскопія – метод дослідження товстої кишки, при якому можна розглянути слизову оболонку та діагностувати багато захворювань кишечника: хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, дивертикули, поліпи, рак товстої кишки. Режим NBI в відеоколоноскопії забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів.

А також, дозволяє виявити пухлину навіть на ранніх етапах і своєчасно провести оперативне лікування.

Показаннями для колоноскопії є:

тривалі запори, що супроводжуються хворобливими відчуттями.

діарея та інші диспепсичні прояви.

болі внизу живота, постійне здуття кишечника і почуття «розпирання».

слизові, гнійні або кров’яні виділення з ануса.

анемія.

загальний занепад сил.

різка втрата ваги.

Лікарі медичного центру «Оксфорд Медікал» доведуть, що гастроскопія та колоноскопія неболюча процедура . У нас процедура проводиться без дискомфорту і болю.

Піклуйтесь про здоров’я разом з нами, адже саме в Нас:

висока діагностична точність;

візуалізація зони захворювання, відео – і фотореєстрація;

відсутність пошкоджень при обстеженні , адже контролюється відео – обладнанням;

комплекс дезінфікуючих заходів включає кілька етапів,тому забезпечує 100% безпеку і відсутність ризику інфікування;

забезпечує 100% безпеку і відсутність ризику інфікування; можливість пройти консультацію у суміжних фахівців: гастроентеролог, проктолог, УЗД;

гастроентеролог, проктолог, УЗД; кваліфіковані лікарі;

уважний та чуйний персонал.

Якщо Вам завжди бракує часу…

Якщо Ви відкладаєте свої проблеми на завтра…

Якщо Вас чи ваших рідних турбує біль , а Ви не звертаєте на неї уваги…

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– 10% для двох;

– 20% для трьох;

– 30% для чотирьох .

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