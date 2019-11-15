Волонтери благодійного фонду “Пам’ять і любов” розчистили закинуті частини некрополів на Тернопільщині (фото)

За один день волонтери благодійного фонду “Пам’ять і любов” прибрали три кладовища у селі Мильне, Кошляки, Скорики.

– Не всі цвинтарі мають тих, хто би про них подбав. Саме тому і виникла ініціатива розчистити закинуті частини некрополів на Тернопільщині, розповів засновник благодійного фонду Андрій Савчук. – В планах – розчистити від кущів та трави з десяток кладовищ. Наразі волонтери вже навели лад в селах Скорики і Кошляки Підволочиського району, Травневе, Стриївка, Криківці та Киданці Збаразького району.

Волонтери фонду вже кілька місяців розчищають закинуті костели Тернопільщини. А де є католицькі храми – там є і їхні цвинтарі. Тож обійти їх увагою було майже неможливо.

– Ми домовились про співпрацю із консулом Республіки Польща в Луцьку. Проїхались селами, глянули на стан кладовищ. І вирішили, що варто навести там лад. Адже закинуті насправді не лише польські, а й українські частини, – пояснює засновник благодійного фонду. – Так, в Скориках десь 90% поховань – українські, є могила повстанцям, над нею майорить синьо-жовтий прапор, хоча там же й стоїть римо-католицька каплиця, що також потребує догляду. В Стриївці цвинтар мішаний: є польська частина, є українська, – але занедбані обидві. Дуже часто мова йде про села, з яких поляків виселили. Людей не стало, а могили їхньої рідні залишились. Без нагляду і без догляду. Тому активісти рубають дерева, зрізають траву та кущі, аби цвинтарі стали хоча би помітними в цих чагарях.