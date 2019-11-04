Як звичайні мешканці Тернопільщини випадково стали мільйонерами, потрапивши в злочинну схему

У селі Стрілківці Тернопільської області одразу декілька мешканців мимоволі стали учасниками злочинної схеми з виведення грошей. Про це йдеться в сюжеті програми “Гроші”.



Так, пані Ольга випадково дізналася, що донька нібито працювала у Києві в компанії “Вілсонс груп”, де заробила 2,5 мільйони. Її донька Тетяна, яка роками доглядала за своєю дочкою-інвалідом раптово стала мільйонеркою – згідно із випискою із податкової. Побачивши такі цифри, жінки помчали до податкової, однак там нічого не пояснили.

Виявилося, що донька пані Ольги стала не мільйонеркою, а учасницею злочинної схеми – її без відома влаштували на роботу, а під виглядом зарплати компанія просто виводила мільйони гривень.

Таких “мільйонерок” у селі Стрілківці понад 20 селян. Усі вони різко розбагатіли на папері – отримали зарплату від “Вілсонс груп”, про яку раніше навіть не чули.

Адвокат Ігор Млечко пояснює, що шахраї з “Вілсонс груп” могли скористатися особистими даними через податкову або банк. У серпні 2018 року ця фірма фіктивно влаштувала їх на роботу і вже за декілька днів нарахувала мільйонну зарплату – аби відмити “чорні” гроші. Через рахунки таким чином вивели щонайменше 14 мільйонів гривень.

Поки податкова розбирається, люди потерпають через ці фіктивні мільйони, адже можуть втратити реальні гроші, які, приміром, отримують від держави у вигляді допомоги по догляду за дитиною-інвалідом.

Сама компанія “Вілсонс груп” існує лише на папері. Засновником її значиться такий собі Максим Галустян, який за останній рік заснував більш як сотню компаній. А за адресою, яка вказана як його місце проживання, розташований храм.