На війні загинув молодий захисник Сергій Дибчиков з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 09 липня 2025 року в районі н. п. Ставки, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель села Лішня, майстер 3 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А****, солдат ДИБЧИКОВ Сергій Леонідович, 1996 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Сергія!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️🇺🇦