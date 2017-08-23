Тернопіль все-таке найбільш зелене місто

229 дерев з початку року висадили у Тернополі в рамках Концепції комплексного озеленення міста.

Як розповідають в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, серед них 70 катальп висаджено на алеї «Файного міста», 12 червонолистих кленів – на вул. Гетьмана Сагайдачного, 8 тюльпанових дерев – на території парку імені Т. Шевченка та ще 27 катальп з’явилося біля пам’ятника С.Бандері. Також ще 112 дерев у місті висадили підприємства, які обслуговують житловий фонд.