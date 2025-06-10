Водійка з Тернополя намагалась «відкупитися» 15 тисячами гривень після ДТП у стані сп’яніння

Поліцейські Тернопільщини продовжують виявляти водіїв, які грубо порушують правила дорожнього руху, керуючи транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Деякі з них, окрім небезпеки, яку становлять на дорозі, намагаються уникнути відповідальності шляхом дачі хабара. Один із таких випадків зафіксовано днями у селі Петриків поблизу Тернополя.

Як повідомляють у поліції, 45-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем, не впоралася з керуванням та вчинила зіткнення з припаркованим транспортним засобом. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Їй запропонували пройти перевірку за допомогою алкотестера Drager. Результат виявився шокуючим – понад 3 проміле алкоголю в крові, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.

Уже під час складання адміністративних матеріалів жінка запропонувала інспекторам неправомірну вигоду в розмірі 15 000 гривень, аби «вирішити питання на місці» та уникнути відповідальності. Поліцейські попередили її про кримінальну відповідальність за таку пропозицію й викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №1 (м. Тернопіль).

На порушницю складено адміністративні матеріали за:

ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння),

інші порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 Кримінального кодексу України).

Поліція наголошує: жодна спроба підкупу не врятує від відповідальності, а може лише поглибити юридичні наслідки.