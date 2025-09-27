Жахлива трагедія на Тернопільщині: обгоріле тіло дитини знайдено на місці пожежі

26 вересня, близько 17:30, до Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві у селі Кошилівка Товстенської громади. На місце події одразу виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Повідомляють у тернопільській області.

Пожежа в дерев’яній споруді

Вогонь спалахнув у дерев’яній споруді, що знаходилась на території приватного господарства. Завдяки оперативним діям рятувальників, вогонь вдалося локалізувати, не допустивши подальшого поширення пожежі на інші будівлі.

Знайдено обгоріле тіло дитини

Під час огляду місця події поліцейські виявили обгоріле тіло 12-річного хлопчика, який мешкав поруч з місцем пожежі. Попередньо встановлено, що дитина перебувала у споруді на момент спалаху вогню.

Можлива причина пожежі

За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Поліція проводить детальне розслідування, аби з’ясувати всі обставини трагедії.

Розслідування та кваліфікація події

Відомості за фактом пожежі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Поліцейські активно працюють над встановленням всіх обставин та причини трагедії.

Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Це важка втрата для всіх, хто знав дитину.