Житель Буковини постане перед судом за незаконну порубку дерев на Тернопільщині: шкода на понад 1,7 млн грн

Прокурори Бучацької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жителя Чернівецької області, який незаконно порубав дерева та чагарники на території природно-заповідного фонду на Тернопільщині. Дії обвинуваченого призвели до значної шкоди довкіллю, яка оцінюється понад 1,7 млн грн.

Як стало відомо, обвинувачений залучив кількох своїх знайомих до незаконної порубки дерев у Ботанічному заказнику загальнодержавного значення «Урочище Криве», що входить до регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон». Усе це відбулося без необхідних дозволів та із використанням бензопил.

Шкода, завдана природно-заповідному фонду, стала підставою для подачі до суду позову про стягнення збитків у розмірі понад 1,7 млн грн. Розслідування проводилося слідчими відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Зараз обвинувачений постане перед судом за порушення ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.