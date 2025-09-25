12:09 | 26.09.2025
Винищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем

Командування повітряних сил НАТО повідомило в четвер, 25 вересня, про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п’яти російських військових літаків.

Про це повідомляє “Європейська правда”  з посиланням на заяву командування повітряних сил НАТО.

Як зазначено, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

 

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

“Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу”, – ідеться в повідомленні.

