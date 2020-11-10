Живи, танцюючи: історія про народний аматорський ансамбль танцю «Чайка» із Чорткова

Пташка красна пір’ям, а місто – людьми, які в ньому живуть та своїми діяннями його прославляють. А хто, як не культурні діячі та митці головним чином популяризують рідні краї.

З нагоди відзначення всеукраїнського Дня працівників культури та аматорського мистецтва хочемо розповісти історію народного аматорського ансамблю танцю «Чайка», який заснований ще у 1953, а прославляє Чортківський край до сьогодні.

Засновницею і незмінним керівником «Чайки» протягом 25-ти років була заслужена працівниця культури України Чайка Марія. Марія Максимівна народилася 30 квітня 1919 року у місті Лисьва Пермської області. З дитинства марила танцями, тож не дивно, що навчалася на курсах хореографії у Свердловську, а після їх закінчення працювала на посаді керівника дитячого танцювального колективу у рідному місті.

Згодом разом із чоловіком переїжджає в Україну – у містечко Чортків. Тут починає працювати у будинку культури на посаді художнього керівника та одночасно організовує танцювальний колектив, який згодом стає самодіяльним ансамблем танцю, у складі якого виступали понад 60 дівчат та юнаків.

Попри те, що на той час Україна була в складі Радянського Союзу, вся програма танцювального колективу будувалася на фольклорному матеріалі нашого краю та народів країн, які танцюристи готувалися відвідати. А знали «Чайку» далеко за межами Чорткова. Колектив підкорював сцени Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії, Білорусі, Литви та багатьох інших країн світу.

Марія Максимівна була керівницею ансамблю чверть століття. За цей час вихованцями ансамблю стали понад 1000 молодих хлопців та дівчат, які оволоділи мистецтвом танцю. Колектив «Чайки» здобув не одну нагороду, був лауреатом обласних, республіканський, всесоюзних конкурсів. Вісім разів поспіль ансамбль ставав лауреатом обласного фестивалю «Золота танцювальна осінь».

Відрадно, що народний аматорський ансамбль «Чайка» і досі продовжує свій творчий шлях. На даний час балетмейстером та наставницею колективу є Тетяна Жук.