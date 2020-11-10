16:32 | 10.11.2020
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Жителі Тернопільської громади можуть вакцинуватися від грипу

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ЖИТЕЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ. Про це повідомляють у міській раді.

 Щеплення рекомендоване: дітям молодшого віку (окрім немовлят до 6 місяців), медпрацівникам, учителям, дітям віком до п’яти років, вагітним жінкам, літнім людям віком від 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та усім, хто працює в місцях масового скупчення людей.

🔷 Сімейні лікарі проконсультують та нададуть вам усю необхідну інформацію.

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