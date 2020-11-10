Жителі Тернопільської громади можуть вакцинуватися від грипу

ЖИТЕЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ. Про це повідомляють у міській раді.

Щеплення рекомендоване: дітям молодшого віку (окрім немовлят до 6 місяців), медпрацівникам, учителям, дітям віком до п’яти років, вагітним жінкам, літнім людям віком від 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та усім, хто працює в місцях масового скупчення людей.