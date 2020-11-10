На Тернопільщині кількість оплачуваних Фондом соціального страхування лікарняних зросла на 87,9% за один місяць

Фонд соціального страхування України фіксує значне зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ.

Динаміка збільшення числа лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб спостерігається з початку осені. Відповідно зростають видатки Фонду на фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності.

За оперативними даними у жовтні поточного року кількість лікарняних листків у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%, на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності, сума витрат зросла на 38,7% або на 334,7 млн грн.

Ріст числа листків і днів непрацездатності пов’язаний із сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу.

Темпи зростання кількості листків по тимчасовій непрацездатності є найбільшими в регіонах, у яких обласні центри віднесено до «червоного» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Так, у Сумській області збільшення лікарняних у жовтні порівняно з вереснем склало 90,8%, у Тернопільській області – 87,9%, Миколаївській області – 83,3%, Вінницькій області – 80,4%, Полтавській області – 72,6%, Харківській області – 66,1%, Черкаській області – 63%, Рівненській області – 62,2%