Масований обстріл Києва: є загиблі і постраждалі внаслідок ракетної атаки

❗️Російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники.



Внаслідок обстрілу попередньо відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих, серед них вагітна жінка та двоє дітей, повідомив мер Кличко.



Найбільш серйозні наслідки зафіксовано в Деснянському районі. Тут внаслідок пожежі в багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів загинула людина. Бригади ДСНС врятували 14 людей, зокрема одну дитину, та деблокували ще одну людину з-під завалів. За іншою адресою в цьому ж районі сталося загоряння на сьомому поверсі, звідки врятували 9 осіб та евакуювали ще 50.



У Дніпровському районі рятувальники ліквідували загоряння двох квартир у п’ятиповерхівці, звідки врятували 17 людей. Також руйнувань зазнали 19-й та 21-й поверхи іншого будинку, а на території спортивної бази вогонь охопив 200 кв. м дерев’яних будинків.



У Подільському районі ракета влучила в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, звідки рятувальники врятували 13 людей.



В Оболонському районі уламки уразили 9-поверховий житловий будинок, що спричинило загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на площі близько 100 кв. м. Рятувальники врятували одну людину та ліквідували пожежу.



У Солом’янському районі рятувальники загасили пожежу на даху та п’ятому поверсі житлового будинку. Врятовано 20 людей.



У Святошинському районі зафіксовано влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. У 22-поверховому житловому будинку горіли квартири на рівні 19 поверху.



У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.



У Дарницькому районі виникло займання на території школи, а в Шевченківському – на відкритій території

За інф. ДСНС, КМВА та мер Києва Віталій Кличко