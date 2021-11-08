8 людей померли: 353 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині
353 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 листопада 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 8:
1 – жінка 84р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 78р., Чортківський район;
3 – жінка 76р., Чортківський район;
4 – чоловік 36р., Тернопільський район;
5 – жінка 80р., Чортківський район;
6 – жінка 73р., Кременецький район;
7 – жінка 79р., Тернопільський район;
8 – жінка 90р. Тернопільський район.
одужало – 302 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 739
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 94 810 осіб;
одужало – 82 161 особа;
летальних випадків – 1 731 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 10 503 (8 802 одужало, 208 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1 989 (1 527 одужало, 48 летальних)
– Тернопільський район – 56 594 (48 956 одужало, 958 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 25 635 (22 091 одужало, 423 летальних)
– Чортківський район – 27 713 (24 403 одужало, 562 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 599 (3 195 одужало, 43 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (40 осіб) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 7
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
• Вишнівецька селищна ОТГ – 5
• Кременецька міська ОТГ – 12
• Лановецька міська ОТГ – 7
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ –0
• Шумська міська ОТГ – 5
Тернопільський район (219 осіб) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 12
• Бережанська міська ОТГ – 9
• Білецька сільська ОТГ – 4
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
• Великобірківська селищна ОТГ – 2
• Великогаївська сільська ОТГ – 5
• Залозецька селищна ОТГ – 2
• Збаразька міська ОТГ – 25
• Зборівська міська ОТГ –14
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 3
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 21
• Підгаєцька міська ОТГ – 5
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 5
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 7
• Тернопільська міська ОТГ – 99
Чортківський район (94 особи) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 6
• Бучацька міська ОТГ – 12
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 17
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5
• Монастириська міська ОТГ – 5
• Нагірянська сільська ОТГ – 5
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
• Товстенська селищна ОТГ – 3
• Трибухівська сільська ОТГ – 3
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 29