8 людей померли: 353 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині

353 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 листопада 2021 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 8:

1 – жінка 84р., м.Тернопіль;

2 – чоловік 78р., Чортківський район;

3 – жінка 76р., Чортківський район;

4 – чоловік 36р., Тернопільський район;

5 – жінка 80р., Чортківський район;

6 – жінка 73р., Кременецький район;

7 – жінка 79р., Тернопільський район;

8 – жінка 90р. Тернопільський район.

одужало – 302 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 739

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 94 810 осіб;

одужало – 82 161 особа;

летальних випадків – 1 731 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 10 503 (8 802 одужало, 208 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 1 989 (1 527 одужало, 48 летальних)

– Тернопільський район – 56 594 (48 956 одужало, 958 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 25 635 (22 091 одужало, 423 летальних)

– Чортківський район – 27 713 (24 403 одужало, 562 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 3 599 (3 195 одужало, 43 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (40 осіб) ):

• Борсуківська сільська ОТГ – 7

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 4

• Вишнівецька селищна ОТГ – 5

• Кременецька міська ОТГ – 12

• Лановецька міська ОТГ – 7

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ –0

• Шумська міська ОТГ – 5

Тернопільський район (219 осіб) ):

• Байковецька сільська ОТГ – 12

• Бережанська міська ОТГ – 9

• Білецька сільська ОТГ – 4

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4

• Великобірківська селищна ОТГ – 2

• Великогаївська сільська ОТГ – 5

• Залозецька селищна ОТГ – 2

• Збаразька міська ОТГ – 25

• Зборівська міська ОТГ –14

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 3

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 0

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 21

• Підгаєцька міська ОТГ – 5

• Підгороднянська сільська ОТГ – 2

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 5

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 7

• Тернопільська міська ОТГ – 99

Чортківський район (94 особи) ):

• Білобожницька сільська ОТГ – 2

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1

• Борщівська міська ОТГ – 6

• Бучацька міська ОТГ – 12

• Васильковецька сільська ОТГ – 1

• Гримайлівська селищна ОТГ – 0

• Гусятинська селищна ОТГ – 0

• Заводська селищна ОТГ – 1

• Заліщицька міська ОТГ – 17

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 2

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5

• Монастириська міська ОТГ – 5

• Нагірянська сільська ОТГ – 5

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2

• Товстенська селищна ОТГ – 3

• Трибухівська сільська ОТГ – 3

• Хоростківська міська ОТГ – 0

• Чортківська міська ОТГ – 29