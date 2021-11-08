На Тернопільщині чоловік не дозволяв медикам госпіталізувати дитину і побив поліцейського

На Бучаччині медики хотіли госпіталізувати дитину у лікарню, але батько був проти та поводився агресивно. Медики викликали поліцію.

Коли поліцейський спробував заспокоїти батька, то отримав удар в обличчя. Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду від 22 жовтня 2021 року. Як слідує з обвинувального акту, 26 вересня цього року близько 18.00 поліція отримала виклик від працівників швидкої, які повідомили про погрози їм фізичною розправою і перешкоджанню їхній медичній діяльності.

Коли правоохоронці прибули за адресою, вказаною у виклику, то побачили два авта швидкої допомоги. В одній із них сидів лікар та обвинувачений, тримаючи на руках малолітню дитину.

Медики розповіли, що дитина потребує госпіталізації у Бучацьку райлікарню для подальшого огляду та лікування, але батько, почувши це, почав відмовлятись та лаятись. Один із працівників поліції вирішив зайти у салон. І надалі, у ході словесного конфлікту, отримав від батька кулаком в обличчя.

Таким чином, обвинувачений вчинив злочин за ч.2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків. 30 вересня обвинувачений пішов на угоду про примирення із поліцейським.

22 жовтня суд її затвердив. Він визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні вищезгаданого злочину та присудив узгоджене покарання:3 роки тюрми, звільнення від їхнього відбування, призначення року іспитового строку.

Тернополіс