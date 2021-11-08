10:36 | 8.11.2021
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Тернопільщина 

На Чортківщині в обгорілому будинку знайшли тіло власника

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На Чортківщині під час пожежі загинув чоловік.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, нещастя сталося у селі Городниця 7 листопада.

За даними рятувальників, спалахнуло в кімнаті приватного житлового будинку.

Працівники служби порятунку, які прибули на виклик, виявили на місці події тіло власника помешкання. 

Вогонь знищив ліжко, стіл та речі домашнього вжитку, а також пошкодив підлогу та облицювання стін. Будинок вдалося врятувати.

Наразі встановлюють причини виникнення пожежі.

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