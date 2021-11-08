На Чортківщині в обгорілому будинку знайшли тіло власника
На Чортківщині під час пожежі загинув чоловік.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, нещастя сталося у селі Городниця 7 листопада.
За даними рятувальників, спалахнуло в кімнаті приватного житлового будинку.
Працівники служби порятунку, які прибули на виклик, виявили на місці події тіло власника помешкання.
Вогонь знищив ліжко, стіл та речі домашнього вжитку, а також пошкодив підлогу та облицювання стін. Будинок вдалося врятувати.
Наразі встановлюють причини виникнення пожежі.