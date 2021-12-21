17:01 | 21.12.2021
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Тернопільщина 

Розгляд справи патрульних поліцейських в Тернополі: що відомо

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У Тернопільському апеляційному суді сьогодні продовжили розгляд справи львівських патрульних, яких обвинувачують в насильстві над чоловіком. Про це розповів адвокат Андрій Федур, пише Суспільне. 

За його словами, учасники справи виступили на захист своїх апеляцій, а також подали клопотання. Захисники обвинувачених просили повторно розглянути свідчення чотирьох свідків.

Федур каже, при розгляді Галицький райсуд Львова допустив помилки у цих свідченнях. Це клопотання задовольнили. Мати ж загиблого львів’янина клопотала про те, щоб на засідання не допускали поліцейських, які не є обвинуваченими. Це клопотання відхилили.

Розгляд справи патрульних поліцейських в Тернополі: що відомо

 

Нагадаємо, шістьом поліцейським присудили по 8 років позбавлення волі через смерть хлопця під час затримання. Це сталося у 2018 році. Правоохоронці перевіряли гральний заклад Львова, один із відвідувачів ковтнув пакетик з наркотиками та помер. Справу розглядали приблизно три роки, а третього серпня Галицький районний суд Львова визнав патрульних винними. Поліцейські та мати загиблого подали апеляції. Наталія Клим хотіла, щоб патрульним присудили по 10 років ув’язнення.

Розгляд справи патрульних поліцейських в Тернополі: що відомо

Перед засіданням біля суду зібрались близько 50 поліцейських з різних підрозділів України, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, вони прийшли підтримати обвинувачених.

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