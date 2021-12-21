Розгляд справи патрульних поліцейських в Тернополі: що відомо

У Тернопільському апеляційному суді сьогодні продовжили розгляд справи львівських патрульних, яких обвинувачують в насильстві над чоловіком. Про це розповів адвокат Андрій Федур, пише Суспільне.

За його словами, учасники справи виступили на захист своїх апеляцій, а також подали клопотання. Захисники обвинувачених просили повторно розглянути свідчення чотирьох свідків.

Федур каже, при розгляді Галицький райсуд Львова допустив помилки у цих свідченнях. Це клопотання задовольнили. Мати ж загиблого львів’янина клопотала про те, щоб на засідання не допускали поліцейських, які не є обвинуваченими. Це клопотання відхилили.

Нагадаємо, шістьом поліцейським присудили по 8 років позбавлення волі через смерть хлопця під час затримання. Це сталося у 2018 році. Правоохоронці перевіряли гральний заклад Львова, один із відвідувачів ковтнув пакетик з наркотиками та помер. Справу розглядали приблизно три роки, а третього серпня Галицький районний суд Львова визнав патрульних винними. Поліцейські та мати загиблого подали апеляції. Наталія Клим хотіла, щоб патрульним присудили по 10 років ув’язнення.

Перед засіданням біля суду зібрались близько 50 поліцейських з різних підрозділів України, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, вони прийшли підтримати обвинувачених.