Тернопільщина: деякі школи перейдуть на онлайн-навчання, а вчителям “уріжуть” зарплату

В середу, 8 вересня, у внутрішньому дворику ОДА пройшов брифінг за участю начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, начальниці управління охорони здоров’я ОДА Ольги Ярмоленко та представниці батьківської громадської організації “Батьки за вакцинацію” Світлани Никитюк, пише 20 хвилин.

З понеділка Тернопільщина потрапить у “жовту” карантинну зону, деякі заклади освіти працюватимуть онлайн.

Що вплине на зарплату викладачів?

Ольга Ярмоленко на початку брифінгу акцентувала на тому, що кількість хворих на коронавірус в області щодня зростає.

– Ситуація є напруженою. Тривожним є те, що маємо летальні випадки, – каже пані Ярмоленко. – Хворіють сім’ями… На сьогоднішній день є актуальною необхідність проведення вакцинації. З понеділка ми переходимо у “жовту зону”.

Як працюватимуть школи?

Перехід в будь-яку іншу зону обумовлює роботу шкіл. Відповідно до постанови кабінету міністрів, у школах, де понад 80 відсотків викладачів вакциновані, навчання проходитиме офлайн, якщо ж менше 80 відсотків – онлайн. Це стосується усіх закладів освіти.

– Будуть і відповідні зміни заробітної плати, – пояснила начальниця управління охорони здоров’я, – І будуть певні незручності для батьків, бо діти не зможуть навчатися.

В управлінні освіти розробили графік вакцинації. Мобільні бригади з того регіону, де знаходяться школи, будуть виїжджати та проводити вакцинацію вчителям. За оперативною інформацією, яку подали місцеві органи влади, станом на 8 вересня, 57 закладів освіти мають понад 80 відсотків вакцинованих працівників, найбільше серед них – заклади дошкільної освіти. розповіла Ольга Хома. – Будь-який заклад, що переходить на дистанційну освіту, не маючи відповідної кількості вакцинованих працівників, вже за день-два зможуть працювати офлайн, після того, як викладачі вакцинуються і в закладі буде понад 80 відсотків вакцинованих, – каже пані Хома.

Якщо ж область буде у “червоній зоні”, навіть якщо в закладі буде понад 80 відсотків вакцинованих працівників, там зможуть надавати освітні послуги тільки для початкової школи. Працюватимуть дошкільні заклади освіти та спеціальні заклади, тобто де навчаються діти з особливими потребами.

Чи готові заклади?

Станом на 8 вересня, найбільша кількість вакцинованих педагогічних працівників в області наразі у Росохачівському дитячому садку “Золота рибка” – 100 відсотків, Хмелівський дошкільний заклад – 100 відсотків, Чортківський комунальний дошкільний заклад – 87,5 відсотків. Найменше ж вакцинуються переважно у сільських закладах освіти – НВК у селі Малі Бірки – два відсотки, Білоскірська філія – 4 відсотки.

На запитання, чи готові навчальні заклади до переходу на дистанційне навчання, Ольга Хома відповіла, що до цієї можливості готувалися два роки. – До багатьох закладів провели інтернет, як вони його використовують. це вже інше питання, – пояснила пані Хома. – На завершальному етапі придбання 1 592 комп’ютерів з державної субвенції. Також Ольга Хома зазначила про зміни в зарплатні викладачів та вчителів будуть при переході на дистанційне навчання.

– Раніше ми опиралися на постанову кабміну “Про стихійні лиха”, у якій заробітну плату мали виплачувати такою ж, яку педагогічний працівник отримував. На сьогодні ми чекаємо відповідні документи, адже на цю постанову вже спиратися не можемо. У тих закладах, що будуть на дистанційному навчанні, викладачам виплачуватимуть дві третіх заробітної плати, – пояснила пані Хома. Щодо викладачів, які відмовляються від вакцинації, санкції не застосовуватимуть.



