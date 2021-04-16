Дві квартири, три автівки, недобудований будинок і земля у Києві: що задекларував екс-мер Тернополя

Колишній двічі міський голова Тернополя (1990-98 рр.), а нині заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода зазначив понад 800 тисяч гривень доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік.

Зокрема, його заробітна плата склала 669 тисяч 576 грн. і 130 тис. 588 грн. – пенсія, а дружина, син і теща за минулий рік задекларували близько 142 тис. грн доходів.

Також В’ячеслав Негода зазначив в декларації 250 тис. грн і $5 тис. готівки. Ще 400 тисяч гривень у готівці задекларувала дружина і 150 тис. грн. теща. І якщо в дружини заступника міністра «під матрацом» в іноземній валюті є 3 000 євро, то в тещі – 35 тисяч доларів. Особисто В’ячеслав Негода має на рахунку у банку більше 108 тис. грн., його син – 250 тис. грн. і ще скромних 5 233 грн. у фінустанові зберігає дружина.

Екс-мер Файного міста володіє 25 відсотками квартири в Тернополі площею 67 кв. м. Його син Назарій у 2019 році за 300 тисяч гривень придбав у Києві земельну ділянкою (1 тис. кв. м). Також на Негоду-молодшого оформлений недобудованим будинком в Києві, Натоміть теща заступника міністра – Людмила Олексіївна Левченко має квартиру (101 кв. м) в Києві, яка була придбана в 2019 році за 1 мільйон гривень.

Крім того, у В’ячеслава Негоди є автомобіль «Ford Focus» 2012 випуску, у дружини Ірини Богданівни – «Mitsubishi ASX» (2011 р.в.), а у сина Назарія – «Nissan Qashqai» (2019 р.в.).

Серед іншого у заступника міністра є 227 акцій ПрАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».