Ортопед-травматолог розповів, коли хруст суглобів становить небезпеку

Хрускіт суглобів може бути відносно нешкідливим, а може свідчити про серйозні проблеми. Про те, з чим він пов’язаний і в яких випадках цей симптом не можна ігнорувати, розповів лікар ортопед-травматолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Спеціаліст, зокрема, зазначив, що в зимовий період у багатьох знижується фізична активність, а навесні при заняттях спортом в суглобах можуть виникати клацання і хрускіт. Це пов’язано з густотою синовіальної рідини в суглобі.

Спорт покращує кровообіг і збільшує виділення синовіальної рідини, необхідної для змащення суглоба. При інтенсивних рухах виділяється більше цієї рідини, вона розріджується і суглоби не хрустять. Лікар рекомендує не припиняти заняття спортом, але стежити за навантаженням і з’ясувати у фахівця, які вправи кращі. Якщо ж перестаратися на тренажерах, можуть виникнути проблеми.

“Краще звернутися до фахівця, щоб визначити, які фізичні навантаження оптимальні для Вас», – говорить спеціаліст.

При цьому не можна не звертати уваги на біль при хрускоті. Такий прояв може з часом перерости в серйозне ускладнення. Також не варто ігнорувати «особливі хрускоти». Йдеться, наприклад, про хрускіт скронево-нижньощелепного суглоба. Таке, зокрема, відбувається в разі деформації цього суглоба через порушенням прикусу або стоматологічних операцій.

“В таких випадках бажано відвідати ортопеда-травматолога, щоб правильно поставити діагноз і своєчасно призначити лікування патології суглоба”, – радить фахівець.

В медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють висококваліфіковані ортопед-травматологи. Досвідчений лікар проведе огляд, при необхідності направить на додаткову діагностику і призначить ефективне лікування.

Для запису до лікаря телефонуйте за номером: (068) 752 52 52; (0352) 52 52 52.