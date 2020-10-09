При в’їзді до Тернополя не розминулись два автомобілі: неповнолітній хлопець опинився в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня в м. Тернополі на Збаразькому кільці. Близько 08.30 годин, водій автомобіля «Chevrolet Aveo», рухаючись зі сторони с. Смиківці в напрямку м. Тернопіль, зіткнувся з автомобілем «Mercedes», який перебував на круговому перехресті, так званому «Збаразькому кільці».

Внаслідок зіткнення отримав травми 17-річний пасажир «Chevrolet Aveo», якого, з переломами ребер та травмами спини, госпіталізували в Тернопільську обласну комунальну дитячу лікарню.