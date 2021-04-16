Як тернополянам придбати квитки на півфінал кубка України?

У Тернополі вперше відбудеться півфінал кубка України. 21 квітня зіграють «Агробізнес» (Волочиськ) та «Динамо» (Київ). Про те, як потрапити на цей історичний для Файного міста матч, розповіли у прес-службі ФК «Агробізнес», який є організатором зустрічі.

– Тернополяни бажають побачити наживо матч такої високої стадії популярного українського турніру. На жаль, складна епідеміологічна ситуація не дозволяє планувати такий захід заздалегідь. Ми дуже хочемо провести справжній футбольний поєдинок із заповненим стадіоном та емоціями уболівальників, для яких власне граємо. На сьогодні “помаранчева” зона на Тернопільщині дозволяє нам сподіватися, що зможемо запросити любителів футболу. Тож треба почекати ще кілька днів, щоби переконатися в тому, що вдасться запустити глядачів на трибуни, – повідомили представники волочиського клубу.

Найближчим часом за умови, що дозволить епідеміологічна ситуація, розпочнеться продаж квитків на матч на ресурсі esport.in.ua Про це ФК «Агробізнес» обіцяє одразу повідомити на своєму офіційному сайті та у соцмережах.