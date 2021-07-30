Дитина, яка народилася у потязі на станції Тернопіль, перебуває у реанімації

Дитина, яка народилася прямо у вагоні потяга “Київ — Ужгород”, наразі перебуває у важкому стані в реанімації.

Про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.

Дитину доставили у Мукачеві до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня, — повідомила медична директорка закладу Магдалина Семеняк. Детальніше розповісти лікарка не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію про його стан.

Нагадаємо, 25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи, — повідомили на сторінці “Укрзалізниці” у Facebook. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу. Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів, далі їх доставили в Закарпатську обласну дитячу лікарню.