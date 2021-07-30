Посадовець продав стоматологічне обладнання Копичинецької колонії приватній клініці

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно начальника філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Тернопільській області за ч.2 ст. 191 КК України.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець у лютому 2020 року розтратив майно установи ДУ «ЦОЗ ДКВС України». Начальник філії, якому передано на зберігання стоматологічне обладнання, вартістю понад 22 тис грн, що знаходилось у медичній частині ДУ «Копичинська ВК-112», збув його приватній клініці.

Завершено розслідування, що здійснювалось слідчими поліції.