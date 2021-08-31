Київська фірма отримала від тернопільського стадіону 27 мільйонів

Комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича» перерахувало київському ТОВ “Ювента Інжинірінг” 27,4 мільйонів гривень, як аванс на придання матеріалів на будівництво багатофункціонального Палацу спорту на проспекті Злуки.

Тривалий час роботи на цьому об’єкті були заморожені. У цей період група зловмисників здійснила крадіжки з території будівництва на загальну суму 5,5 мільйона гривень. Крадені товарно-матеріальні цінності зловмисники збували за зниженими цінами суб’єктам господарювання у Рівненську область. Незаконну схему збагачення викрили співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини.

Нагадаємо, в 2019 році КП «Тернопільський міський стадіон» оголосило тендер на будівництво Палацу спорту із очікуваною вартістю 452 млн. 318 тис. 864 грн. Тендер на о виграла столична фірма “Ювента Інжинірінг” із пропозицією майже на 140 млн. грн. менше від очікуваної вартості, встановленої замовником.

Згідно плану бюджетних асигнувань, завершити будівництво Палацу спорту планували до кінця 2021-го року. На дворі скоро осінь 2021 року, і про те, що об’єкт буде здано в строк вже не йдеться. На сьогодні завдяки безгосподарності переможця тендеру, ніхто не може навіть спрогнозувати, коли у Тернополі збудують довгоочікуваний Палац спорту. Файне місто, напевно єдиний обласний центр в Україні, де ще немає такого багатофункціонального спортивного об’єкту.