П’ять старовинних ікон із храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Мар’янівка, що у Тернопільському районі відреставрували львівські фахівці.

Більше півтора року над їх відновленням працювали досвідчені майстри Роксолана Мокрій та Юрій Буньо.

Ікони, написані у 1894 році, знайшли у кінці лютого 2020 року підчас підготовчих робіт до ремонту даху молитовної каплиці. Тоді настоятель храму отець Іван Зозуля відзначив: «Радісна знахідка відкриває нам автентичну духовну спадщину нашої парафії. Що більше: ми отримали підтвердження, що головними фундаторами храму була сім’я Романа та Ксенії Малевичів. Це безумовно нові цінні знахідки для історії сакрального мистецтва УГКЦ та парафії у селі Мар’янівка». Знайдені ікони вирішили відреставрувати. Зробити це вдалося завдяки місцевим жертводавцям та старанням громади села. Реставрація, за словами настоятеля храму, відбулася також за участю комісії у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Для відновлення ікони передали фахівцям у травні 2020 року. Три із них були готові і повернулися до храму у квітні 2021 року. А ще дві – у січні 2022.

– Наступного року наша церковиця відзначатиме своє 130-тиліття, – каже отець Іван Зозуля. – Ця подія стане особливою нагодою подякувати Богу за духовні дари для парафії, за знахідку, кожен зможе оглянути відреставровані ікони та молитися перед ними.

Фото із сайту Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ



