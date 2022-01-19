Професійне прибирання квартир стає все більш доступним

Впоратися із щоденними задачами по усуненню пилу та бруду, винесенням сміття, можна і самостійно. Але коли приходить час наводити порядок у всьому приміщенні, бажання витрачати весь день на хатні справи – зникає.

Прибирання квартири у Києві чи іншому місті спеціалістами клінінг-компаній — беззаперечний варіант для тих, хто цінує власний час. Всі хатні зобов’язання може виконати клінер, ще й по доступній ціні. А вільний час краще присвятити прогулянкам, хобі, відпочинку, сім’ї та друзям.

Отож, замовляйте регулярне чи генеральне прибирання. Головна відмінність останньої послуги полягає у детальному опрацюванні важкодоступних місць, обробці не тільки зовнішніх поверхонь у зоні досяжності, але й простору за/під/над меблями.

Генеральне прибирання квартир: актуальні послуги

Обираючи цей формат клінінгу, замовник може отримати наступний сервіс:

На кухні. Професійне прибирання має на меті не тільки видалити всі забруднення, а й ретельно опрацювати робочі поверхні, кухонний інвентар, столові прибори та посуд. Клінер миє варильну поверхню, мікрохвильовку, дверцята холодильника, мультиварку, витяжку, інші побутові прилади. Усуваються жир та кіптява із керамічного фартуха, дверцят та шухляд.

У житлових кімнатах. Ця категорія передбачає послуги прибирання кімнати від пилу, забруднень, павутиння. Опрацюванню належать зони за ліжком, під столом, під/за/над шафою, простір під стелею. Відбувається чистка карнизів, радіаторів опалення, люстри та будь-яких інших приладів для освітлення, плінтусів, дверей та ручок, підвіконня. Миються вікна та рама, двері балкону.

У вітальні та робочому кабінеті . Крім звичайної боротьби з пилом, клінер наводить лад у шафах та на столах. Речі займуть визначені для них місця, сервіз буде виблискувати чистотою.

У дитячій . Оскільки у маленьких мешканців квартир тільки формується імунітет, важливо знизити навантаження на дитину та запобігти розповсюдженню хвороботворних бактерій/мікробів. Не менш важливо, використовувати у роботі безпечні миючі засоби, щоб не викликати алергічні реакції;

У коридорі/на балконі . Спеціаліст миє вікна, прибирає підлогу та шафи, виносить негабаритне сміття;

Обслуговування санвузла . Місце, якому потрібно приділити багато часу. Потребує прибирання не тільки унітаз і душ. Ретельна обробка та дезінфекція чекає на раковину, змішувачі води, плитку та місця стиків із сантехнікою, ванна та сушка для рушників, дзеркало та інші скляні поверхні.

Скільки коштує прибирання квартири?

Вартість робіт формується з урахуванням наступних факторів:

Складність завдання . Квартира у якій проживає велика сім’я буде прибиратися значно довше, ніж дім холостяка чи оселя, яка простоює без орендаря. У деяких випадках знадобиться допомога цілої бригади, особливо, якщо навести лад потрібно у найкоротші терміни; Кількість кімнат . Обираючи спеціаліста, обов’язково вкажіть кількість кімнат. Однокімнатна квартира обслуговується приблизно за 1-2 години. На велике приміщення-студію чи 3-кімнатну оселю з великими, суцільними вікнами може піти до 6-8 годин; Додаткові послуги . Шукаючи безпечного робітника, все ж таки варто надавати перевагу клінінговим компаніям. Хоч індивідуальні послуги впевнено набувають популярності, тільки профільний сервіс гарантує безпеку та збереження майна власника. Заздалегідь поцікавтеся, що входить у тариф. І якщо у пакеті відсутня необхідна послуга, дізнайтеся про її ціну. Строки виконання . Майже всі клінінг компанії надають послуги у день виклику. Можна замовити спеціаліста і на конкретну дату.

Пропозиції клінінгових компаній

Сьогодні можна обрати зручний формат співпраці та прийнятні ціни на клінінг:

Клінінг компанія з пакетними пропозиціями. Вам пропонують обрати план роботи, у якому за вказану ціну виконують певний обсяг робіт. Ідеально, якщо усі із зазначених задач входять у Ваш особистий перелік, — тоді оплата справедлива. Клінінг погодинно. Чудова можливість оплачувати тільки робочі години спеціаліста. Незалежно від рівня складності та обсягу роботи, прайс формується виключно від погодинної тарифікації. Працівник самозайнятий через агрегатори . Цікаве та зручне рішення, якщо ви вже знайомі із працівником. Через спеціальні сайти можливо прочитати відгуки й обрати професійного клінера. Послуги обговорюються індивідуально, ціна рідко буває фіксована, — це і є основний недолік даного типу оплати.

Що ще враховувати, обираючи послуги професійного прибирання? Кілька рекомендацій майбутнім замовникам:

не варто обирати найпершу пропозицію. Подивіться хоча б 10 варіантів, щоб ознайомитися із всіма доступними рішеннями, тими чи іншими перевагами конкретних компаній;

завжди вивчайте відгуки. Негативні відгуки зустрічаються й серед найвпливовіших компаній, але, значною перевагою є підтримка і ведення клієнта до вирішення непорозуміння та форс-мажорів;

складіть власний перелік потрібних послуг. Можливо, саме для Вас буде актуальна пропозиція погодинної оплати;

питайте про гарантії й безпеку. У жодному разі не довіряйте квартиру неперевіреним особам! Компанія повинна брати на себе відповідальність за дії співробітників та їх кваліфікацію.

Клінінг вже став частиною життя у великих містах. Долучайтеся до комфортного проживання у квартирі, звільніть час для улюбленого заняття, зніміть з себе обов’язки по хатньому господарству!