10:02 | 18.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині через ковід померла відома громадська діячка

tata 0 Views Прокоментуй!
свічка,

16 листопада стало відомо про смерть відомої лемкині та громадської діячки Лариси Сороки.

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці “Музейний Комплекс Лемківське Село”.
Лариса Сорока чимало зробила для збереження лемківської культури, брала участь в проведенні фестивалю “Дзвони Лемківщини” тощо.

“Дорога лемківска родино! Страшна вістка: гнес 6:30 зраня, гмерла Лариса Сорока – Гойняк. Моя Гойнякова….Боже, як тото прийняти????”, – повідомили у Музейному Комплексі Лемківське Село.

До слова, жінка захворіла на COVID-19 і боролася з важкою недугою. Просила у знайомих та рідних про молитву за швидке одужання, пише 0352.ua.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *