Трагедія на Тернопільщині: різав ножем кривдника матері, а вбивство знімав на телефон

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок тернополянину, який з особливою жорстокістю убив знайомого своєї матері.

Того вечора обвинувачений схопив ножа і наніс декілька ударів жертві до втрати нею свідомості. Згодом включив відеофіксацію на своєму телефоні та привів потерпілого до тями кількома ударами в обличчя. Не припиняючи відеозйомку, зловмисник методично наніс жертві 36 ударів ножем до настання смерті.

Убивця в судовому засіданні та пояснив, що його матір познайомилась із потерпілим близько п`яти років до того. Спочатку він поводив себе нормально, однак надалі мама помітила, що залицяльник інколи стає агресивним, тому вона вирішила припинити з ним спілкуватися. Однак він продовжував приходити до неї, стукати, бив вікна та двері в їхній квартирі, а також погрожував, бив жінку, влаштовував скандали, і все це тривало близько п`яти років. Вечорами, коли обвинувачений з мамою були вдома, то старались не включати світло в квартирі, бо їхній кривдник одразу починав кричати в під вікнами нецензурними словами.

З цього приводу мама обвинуваченого неодноразово викликала працівників поліції, однак потім вона змирилась, переїхала жити до свого кривдника , але він все одно зганяв свою злість на ній, бив її, а також почав погрожувати і її сину.

Останній тиждень перед вбивством потерпілий постійно був нетверезим, погрожував своїй співмешканці та її сину, що відріже їм вуха та ніс.

Того злощасного вечора кривдник прийшов додому до обвинуваченого, проникнувши через відкрите вікно. Побачивши сплячого сина своєї співмешканки, незваний гість почав бити його по голові, потім взяв з тумбочки бутилу з пивом, вилив йому на голову пиво і почав бити пустою пляшкою по голові. Обвинувачений прикинувся, що втратив свідомість. Тоді кривдник узяв ножа і пішов до кімнати, де перебувала його співмешканка. Син, побачивши це і подумавши, що потерпілий має намір вбити його маму, теж схопив ножа…

Дослідивши та оцінивши всі докази в їх повній сукупності, колегія суддів визнала тернополянина винним у вчиненні кримінального правопорушення за п.4 ч.2 ст.115 КК України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду.