Справа Ромчика Кулака доходить до логічного завершення

Миколаївський суд Львівської області вчора відхилив клопотання захисту, щодо призначення повторної судово медичної експертизи у справі смерті хлопчика – Ромчика Кулака, через неналежне виконання своїх обов‘язків двома лікарями Жидачівської районної лікарні у Львівській області! Про це повідомляє Голова Громадської ради при СБУ Львівщини Галина Янко.

Це прекрасно, бо після ознайомлення з цим документом на 30 сторінок, навіть суддя зрозумів, що нічого окрім затягування справи це клопотання не несе за собою. Строки давності спливають і дууже потрібно справу затягти, аби винні у смерті дитини уникли покарання. Сьогодні суд нарешті чесно про це сказав.

Наступне засідання 29 листопада і якщо ніхто нічого знову не придумає, то будуть судові дебати. А ми будемо поруч з батьками дитини до кінця, – обіцяє пані Галина.

Нагадаємо, трагедія сталася у червні 2017 року. Ромчик перебував на літніх канікулах на Жидачівщині у бабусі. Йому раптом стало зле: хлопчик скаржився на сильний біль у животі. Його забрала карета швидкої до Жидачівської лікарні. Близько 12 годин медики не могли встановити діагноз дитині. Спершу вважали, що у нього тепловий удар, гастрит чи харчове отруєння. Тож госпіталізували Ромчика у доросле інфекційне відділення. Хоча згодом з’ясували: у нього заворот кишківника. Дитину відправили до львівського «Охматдиту». Після завороту – кишківник починає відмирати через 4-6 годин через припинення кровопостачання. Тому допомогу потрібно надавати негайно. Дитину ж привезли до Львова майже через 14 годин після перших ознак недуги. Тому львівські медики уже не могли врятувати життя хлопчику.