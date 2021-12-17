Захист прав на землю: безоплатна правова допомога власникам та орендарям земельних ділянок

Чи можу я продати свою землю, якщо вона знаходиться в оренді? Як достроково розірвати договір оренди? Як передати землю у спадщину? Що робити, якщо сусід самовільно захопив мою ділянку? Протягом січня – вересня цього року до системи безоплатної правової допомоги (БПД) надійшло понад 41,4 тис. звернень із земельних питань.

Правова допомога із земельних питань

«Найпоширеніші правові питання у сфері земельних правовідносин, з якими звертаються люди до системи безоплатної правової допомоги – безоплатна передача земельної ділянки, припинення договору оренди, присвоєння кадастрового номера, встановлення меж ділянки, порядок укладення договору купівлі-продажу землі», – розповів в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Безоплатну первинну правову допомогу – консультації та роз’яснення – можуть отримати всі громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці чи особи, які потребують додаткового захисту. Зокрема, цього року до системи безоплатної правової допомоги надійшло понад 40,4 тис. звернень щодо отримання консультацій та роз’яснень з питань земельного права.

Безоплатна вторинна правова допомога – захист та представництво у суді – надається людям з низьким доходом, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, потерпілим від домашнього насильства та іншим категоріям громадян, що визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу». У їх числі також громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості. Так, з початку 2021 року безоплатна вторинна правова допомога з земельних питань була надана понад 1 тис. осіб.

Юристи та адвокати, які співпрацюють з системою БПД, практично щодня допомагають у вирішенні різних земельних спорів – від побутових суперечок «за межу» до приватизації ділянок.

«Багато випадків, коли люди звертаються до системи БПД щодо заборгованості з орендної плати за землю – орендарі роками не розраховуються, порушують договори оренди землі. Клієнти отримують правову консультацію – як діяти у цій ситуації. Якщо людина є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, юрист допомагає у складенні позову, направляє його до суду та орендаря. І дуже часто проблема вирішується на цьому етапі. Орендар вже розуміє, що власник землі, який здає свій пай в оренду, знає свої права та може їх захистити. І не чекаючи рішення суду, повністю розраховується з власником землі», – розповідає Олександр Баранов.

Успішний кейс системи БПД

Фермер не сплачує гроші за орендовану ділянку: як отримати свої гроші

Пані Тетяна звернулась до Токмацького бюро правової допомоги з проханням допомогти розірвати договір оренди земельної ділянки та стягнути з орендаря заборгованість з орендної плати.

Жінка розповіла, що уклала договори оренди землі з фермерським господарством, відповідно до яких вона передала в оренду дві земельні ділянки загальною площею 14 га. Орендар не виконував свої зобов’язання, порушував строки оплати – спочатку виплачував частинами, а згодом взагалі перестав регулярно платити.

«Законодавством України передбачено, що землекористувачі зобов’язані своєчасно сплачувати орендну плату. Усталена судова практика Верховного Суду свідчить, що систематичне порушення договору оренди земельної ділянки щодо несплати орендної плати є вагомою підставою для розірвання такого договору», – пояснює фахівчиня Токмацького бюро правової допомоги Ірина Сердюк.

На момент звернення пані Тетяни до бюро фермер накопичив борг з орендної плати за два роки на загальну суму 11 тис. грн. Термін договорів оренди землі завершувався, і орендар всіляко уникав спілкування з жінкою.

Ірина Сердюк допомогла їй скласти та направити фермерському господарству лист-вимогу щодо сплати заборгованості за орендною платою та акт приймання-передачі землі. Акт приймання-передачі орендар підписав, що засвідчило повернення відповідних земельних ділянок пані Тетяні та припинення договірних правовідносин. Проте борг орендар не виплатив та не надав ніяких гарантій щодо виплати грошових коштів в майбутньому.

Центр правової допомоги для захисту інтересів пані Тетяни призначив адвокатку Віту Майсак, яка співпрацює з системою безоплатної правової допомоги. Готуючи позовну заяву, адвокатка додала до суми заборгованості з орендної плати розмір втрати від інфляції та три проценти річних за прострочення невиплаченої орендної плати. Адже нормами Цивільного Кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Рішенням Оріхівського районного суду Запорізької області позовну заяву пані Тетяни задоволено в повному обсязі та постановлено стягнути з фермерського господарства на її користь 12 тис. грн.

Дев’ять із десяти клієнтів системи БПД позитивно оцінюють надану правову допомогу

Земельна реформа вже встигла обрости численними міфами про небезпеки та ризики. Певною мірою це наслідок необізнаності українців у сфері земельних правовідносин. Про потребу землевласників у правовій допомозі свідчать результати соціологічного опитування «Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи», проведеного з 19 червня по 21 липня 2021 року Координаційним центром з надання правової допомоги за сприяння проєкту «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні», що впроваджується Світовим банком та фінансується Євросоюзом. Серед тих, хто вперше звернувся до системи БПД у 2020–2021 роках із питань, пов’язаних із землею, за телефоном було опитано 1 тис. осіб, які є землевласниками або користувачами земельних ділянок.

Як показало дослідження, 91% українців, які зверталися до системи безоплатної правової допомоги з земельних питань, отримали необхідну інформацію або підтримку. 90% клієнтів, які задоволені отриманими послугами, зазначили, що порадили б сусіду звернутися до системи безоплатної правової допомоги, якби у нього виникла проблема у сфері земельних відносин.

«Майже 60% опитаних українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача, якщо вони будуть порушені. Майже три чверті опитаних (73%) вважають, що, ймовірно, знайдуть, де отримати хорошу пораду, якщо зіткнуться із проблемою, пов’язаною з правом приватної власності на землю. Серед тих, хто ідентифікує систему БПД як надавача правової допомоги, 77% відповіли на це запитання ствердно», – зазначив заступник директора Координаційного центру Сергій Ющишин.

Разом з цим понад половині респондентів потрібна інформація про останні зміни у земельному законодавстві.

«Серед найбільш зручних способів дізнаватися інформацію про земельне законодавство українці виділяють інтернет (41% опитаних), національні телеканали (30%) та соцмережі (19%). Відтак особливого значення зараз набуває співпраця юристів системи БПД з журналістами. Наша спільна робота допоможе розвінчати всі наявні міфи та донести до громадян правдиву інформацію, що збільшить можливості для захисту прав у сфері земельних відносин», – зауважив Сергій Ющишин.

Правопросвітництво: запитання та відповіді

Що робить система БПД для підвищення освіченості населення з питань земельних правовідносин? З січня цього року проведено понад 3 тис. правопросвітницьких заходів, які відвідали майже 158 тис. осіб. Основні теми: земельна реформа, безоплатне отримання земельної ділянки, приватизація ділянки під своїм будинком, укладання та розірвання договору оренди, оформлення спадщини чи договору відчуження ділянки, порядок підтвердження прав у разі втрати чи помилок у правовстановлюючих документах.

«Серед питань, які найбільш хвилюють людей, перше – щодо управління землями громад, друге – стосовно безоплатного надання земельних ділянок у власність із земель запасу. Серед інших – є питання оподаткування, легалізації використання земель, тобто, оформлення прав на землю та інші. Але всі ці питання вирішуються в процесі проведення земельної реформи. Зараз потрібно, щоб люди орієнтувалися в земельному законодавстві, і тут велика роль системи безоплатної правової допомоги та міжнародних організацій, які проводять величезну правопросвітницьку роботу», – підкреслив керівник напряму земельної реформи Програми USAID АГРО Сергій Кубах.

Завдяки масштабній інформаційно-правопросвітницькій кампанії збільшилася кількість людей, які звертаються до системи БПД зі своїми правовими проблемами, що пов’язані з землею. Якщо за травень 2020 року надійшло 1,8 тис. звернень по безоплатну правову допомогу з питань земельних правовідносин, то у грудні 2020 року – вже 8,1 тис.

«Зі стартом земельної реформи актуальним стало питання процедури купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення та наявних обмежень. Загалом останнім часом значно зросла потреба людей у правовій інформації. Тому для системи безоплатної правової допомоги важливий напрям роботи – покращення правової обізнаності громадян, посилення захисту їхніх прав у сфері земельних відносин», – зазначив Олександр Баранов.

З найбільш актуальних питань у сфері земельних відносин підготовлені інформаційні матеріали (надруковано 9 найменувань буклетів та листівка), а також консультації на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid». Крім того, система БПД проводить інформаційну кампанію, зокрема розміщена зовнішня соціальна реклама про можливість отримати правову допомогу із земельних питань.

Успішний кейс системи БПД

Як пенсіонеру допомогли повернути самовільно захоплену сусідом землю

Пан Степан звернувся до Рокитнівського бюро правової допомоги, що на Рівненщині, і розповів, що його земельну ділянку самовільно використовує односелець. Але ця земля належить Степану, що підтверджує Державний акт на право власності на земельну ділянку.

За справу взявся фахівець бюро Ігор Богданець. Він з’ясував, що історія із захопленням ділянки тягнеться вже довго. За фактом самовільного зайняття земельної ділянки спеціалісти Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області провели перевірку дотримання вимог земельного законодавства і виявили, що односелець самовільно зайняв частину земельної ділянки площею 0,40 га. Порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 53-1 КУпАП – накладено штраф в розмірі 170 грн та розраховано розмір шкоди, заподіяної пану Степану внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки – 560,70 грн. Також односельцю було видано припис на усунення виявленого порушення.

«Цей припис не було виконано. На неодноразові звернення пана Степана «загарбник» не реагував і продовжував обробляти земельну ділянку для власних потреб», – розповів Ігор Богданець.

Юрист бюро правової допомоги підготував позовну заяву про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. У заяві він просив зобов’язати порушника звільнити та привести до стану, придатного для використання за цільовим призначенням, земельну ділянку площею 0,40 га, яка належить пану Степану.

Рокитнівський районний суд Рівненської області позовну заяву задовольнив повністю, чим захистив право клієнта системи БПД на безперешкодне користування власною земельною ділянкою.

Журналістам – про земельні проблеми та їх вирішення

Про все це представники ЗМІ мали можливість дізнатися під час престурів на тему «Надання безоплатної правової допомоги у сфері земельних відносин», що відбулися протягом жовтня та листопада у п’яти регіонах України – Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Волинській та Кіровоградській областях.

«Мета престурів – ознайомити журналістів із питаннями реалізації в Україні земельної реформи, розвіяти міфи про небезпеки та ризики, які вона може нести, поглибити знання у сфері земельного права та поінформувати про найбільш базові моменти та типові звернення громадян до системи безоплатної правової допомоги», – зазначив Сергій Ющишин.

Журналісти відвідали регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги, об’єднані територіальні громади, фермерські господарства тощо. Ознайомилися з роботою системи безоплатної правової допомоги, дізналися про актуальні правові проблеми та особливості вирішення цих проблем у сфері земельних відносин, у тому числі у сфері захисту прав землевласників та землекористувачів. Для представників ЗМІ також були проведені тренінги щодо обізнаності з питань земельної реформи в Україні.

«Престури – дуже вчасний захід. Питання земельних відносин надважливі, адже навколо них багато міфів, домислів. Тренінги для журналістів дають можливість підвищити професійний рівень тих, хто непросту для багатьох тематику робить доступною, дає поштовх до знання своїх прав та вміння відстоювати їх. Висвітлення ключових аспектів, особливостей спадкування, укладання та внесення змін до договорів оренди, припинення договірних відносин, оподаткування тощо допомагає формувати суспільство з високою правовою культурою», – зазначила кореспондентка газети «Голос України» Оксана Половина, яка взяла участь у престурі.

Престури були організовані Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

ДОВІДКОВО про систему безоплатної правової допомоги

Система безоплатної правової допомоги – це понад 500 центрів та бюро правової допомоги по всій Україні, більш ніж 1500 штатних юристів та понад 8 тис. адвокатів, що співпрацюють з системою БПД. За час роботи системи зареєстровано понад 3,1 млн звернень від більш ніж 2 млн клієнтів. У близько 2,8 млн випадків звернень було надано первинну правову допомогу, у понад 360 тис. випадків – вторинну.

Як можна отримати безоплатну правову допомогу

У центрах та бюро правової допомоги. Їх перелік, поштові, електронні адреси та графік роботи можна дізнатися на сайті системи БПД у розділі «Всі центри».

Мешканці віддалених населених пунктів можуть отримати правову консультацію під час роботи консультаційних пунктів. Дізнатися графік їхньої роботи можна у найближчому місцевому центрі. Також можна скористатися пошуком на сайті системи БПД у розділі «Пошук найближчого центру та консультаційних пунктів».

Дистанційно:

зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД 0 800 213 103. За цим номером надаються консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові відомості про надання безоплатної правової допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», завантаживши його через Google Play чи App Store за посиланням https://bit.ly/3hwwgqR , або завантажити мобільний застосунок «Твоє право», перейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE

у месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html та Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

у кабінеті клієнта на сайті системи БПД https://cabinet.legalaid.gov.ua/

потерпілі від домашнього насильства та свідки можуть отримати онлайн-консультацію юристів щодо захисту своїх прав, написавши у Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot

правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid, що розміщена за адресою wiki.legalaid.gov.ua











































