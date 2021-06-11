На Тернопільщині стартував фестиваль “Дні Пінзеля”

У Бучачі стартував культурно-мистецький фестиваль “Дні Пінзеля”. Захід відбувається в костелі Успіння Діви Марії Богородиці. Там збереглись 5 дерев’яних вівтарів, над ними Пінзель працював зі своїми учнями. Про це розповів організатор фестивалю Віктор Гребеньовський, пише Суспільне.

За його словами, сьогодні виступить вокальний квартет “Акорд”та камерний оркестр Тернопільської філармонії, а також покажуть фільми про Пінзеля. Загалом, каже Віктор Гребеньовський, фестиваль триватиме 3 дні.

Завтра учасникам фестивалю покажуть виставку фрагментів та гіпсових копій скульптур митця.

Іоaнн Георг Пінзель – галицький скульптор середини XVIII століття. Жив у Бучачі із 1750 до 1761 року. Сьогодні його дерев’яні та кам’яні скульптури можна побачити у храмах, а також музеях Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.