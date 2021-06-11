Нову школу на Тернопільщині мали відкрити 25 років тому

Нову школу в тернопільському мікрорайоні Кутківці мали відкрити 25 років тому. Будівництво почали ще в 1993 році, але досі не завершили. У школі, яка є в Кутківцях, можуть навчатися 180 дітей, решта 700, які живуть у цьому мікрорайоні, ходять до освітніх закладів Тернополя. Про це розповів представник ініціативної групи жителів мікрорайону Петро Глинський.

За його словами, приміщення недобудованої школи знаходиться на вулиці Бригадній у мікрорайоні Кутківці. Директор Тернопільської школи №25 Ігор Дудас розповідає, нову школу мали збудувати за два роки та відкрити в 1995 році:

“Оскільки не було фінансування, будівництво школи було заморожене. По проєкту тут два спортивних зали, басейн, тир, відокремлене господарське приміщення, чотири чи п’ять медичних кабінетів, гарна велика актова зала. Те, що вона перекрита, дуже добре, але, разом з тим вона занепадає. Цегла обсипається. Сторожів немає, ніхто не відповідає за будову. Був виритий котлован під басейн, все осипається”.

Нова школа потрібна, каже Ігор Дудас, бо діюча не може прийняти всіх дітей. А в Кутківцях майже 900 дітей шкільного віку.

“На сьогоднішній день в нашій школі тільки 9 кімнат, класів – 11. В школі відсутня спортивна зала, актова зала, бібліотека знаходиться у звичайній класній кімнаті. Дуже багато дітей з мікрорайону “Кутківці” для навчання доїжджають в місто, тому що немає приміщень. До 700 дітей”, – розповів Дудас.

Людмила Фурман живе у багатоповерхівці навпроти недобудованої школи. Жінка розповідає, її донька шестикласниця ходить до школи в сусідньому мікрорайоні Пронятин:

“Ця школа тільки до 9 класу. Через пару років нам знов треба думати, в яку школу дитина буде ходити. При тому, що через дорогу в нас є недобудована школа, яка вже протягом 30-ти років стоїть в такому стані”, – каже Фурман.

Кутківчанка Світлана Шпилик розповідає, її дитина навчається в 4 класі Тернопільського навчально-виховного комплексу №32. Це – початкова школа. Де навчатиметься наступного року – не знає.

“В мікрорайоні є школа 25, але добиратись туди далеко, розбитою дорогою. І щодня йти 30 хвилин до школи такою дорогою дуже важко”, – каже Шпилик.

9-ти класниця Діана Петришин щодня з Кутківець добирається на навчання у 24-ту школу, що на вулиці Живова.

“Було б краще, якби в Кутківцях була школа, адже зранку вставати потрібно дуже рано”, – розповіла Петришин.

З початку цього року жителі Кутківець тричі зверталися до міської ради з проханням добудувати школу, розповідає представник ініціативної групи Петро Глинський. 20 жовтня написали листа до міського голови.

“Є прохання і вимога, як платників податків, привернути увагу і закласти цей об’єкт в титульний список на відновлення проектно-кошторисної документації”, – каже Глинський.

В офіційній відповіді міської ради, яку жителі Кутківець отримали 30 жовтня, йдеться, що розпорядником коштів та відповідальним за будівництво є комунальне підприємство “Тернопільбудінвестзамовник”. Кореспонденти Суспільного двічі приходили туди за коментарем, однак керівника Романа Кришталовського на місці не було. Не змогли поспілкуватися з ним і телефоном. Він на дзвінки не відповідає.

Чому школу не добудовують – розповів заступник міського голови Леонід Бицюра:

“По окремих параметрах цей проєкт не відповідає чинним будівельним нормам. Зокрема, ми встановили, що таких відхилень близько 45. Ці відхилення становлять від 2 до понад 10%. Треба усвідомлювати, що реально зараз зробити перше – дофінансування проєктної документації. Друге – це комісійний висновок Міністерства розвитку громад, який дозволить нам спрямовувати кошти на коригування документації і потім на відновлення будівництва” .

Леонід Бицюра каже, що на наступний рік школу планують внести до списку об’єктів для фінансування за програмою “Велике будівництво”.

За його словами, на коригування проєктної документації та добудову школи потрібно понад 100 мільйонів гривень. Таких грошей з бюджету громади виділити не можуть.

Суспільне