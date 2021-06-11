Мистецький фестиваль “Ї” у Тернополі оголосив програму

Мистецький фестиваль “Ї”, який відбудеться у Тернополі 16-20 червня, оголосив на своїй сторінці Facebook повну програму заходів. Фестиваль проходитиме на кількох локаціях у центрі міста, але платним вхід буде тільки у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Для того, аби потрапити на події в інших локаціях, зокрема, ресторані “NA Пошті”, Ляльковому театрі, бібліотеці “Літературне Тернопілля”, потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.

16 червня, середа

16:00. Література: презентація книжки Тетяни Іваницької “Мій дідусь був польским переселенцем” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”);

презентація книжки Тетяни Іваницької “Мій дідусь був польским переселенцем” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”); 17:00. Література: презентація книжки Тараса Циклиняка “Дитинство Тернополя” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”);

презентація книжки Тараса Циклиняка “Дитинство Тернополя” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”); 18:00. Література: презентація книжки Ірини Мацко “Душевні рецепти” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”);

презентація книжки Ірини Мацко “Душевні рецепти” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”); 18:00. Мистецтво: презентація результатів 4-їй Всеукраїнської програми NVAIR “Нова людська натура” (NA Пошті)

презентація результатів 4-їй Всеукраїнської програми NVAIR “Нова людська натура” (NA Пошті) 19:00. Література: “Пригодницька проза: минуле і майбутнє. Теорія і практика” – Андрій та Сергій Синюк представлять книгу “Три служби Генрика Сенкевича”. Віктор Янкевич – роман “Тенета 2.0” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”);

“Пригодницька проза: минуле і майбутнє. Теорія і практика” – Андрій та Сергій Синюк представлять книгу “Три служби Генрика Сенкевича”. Віктор Янкевич – роман “Тенета 2.0” (Бібліотека “Літературне Тернопілля”); 20:00. Література: поетичний проєкт “Галицький трикутник” (Na Пошті);

поетичний проєкт “Галицький трикутник” (Na Пошті); 21:00. Література: поетичний проєкт “Тернопільска поезія мертва” (Na Пошті);

17 червня, четвер (Палац Кіно)

15:00. Кіно : показ фільму “Однокласник” та творча зустріч з режисером Максимом Мельником;

: показ фільму “Однокласник” та творча зустріч з режисером Максимом Мельником; 16:00. Література : презентація книжки Станіслава Сукненка “З України до Голлівуду”;

: презентація книжки Станіслава Сукненка “З України до Голлівуду”; 16:45. Кіно : показ фільму “З України до Голлівуду”;

: показ фільму “З України до Голлівуду”; 19:00. Кіно : показ фільму “Ваш Василь”;

: показ фільму “Ваш Василь”; 20:00. Кіно: показ фільму “Чорний ворон”;

18 червня, п’ятниця (Драмтеатр)

13:30. Література : презентація авторського проєкту Василя Піддубного “Слово про війну” за участі Віталія Заеки та Ірини Скасків;

: презентація авторського проєкту Василя Піддубного “Слово про війну” за участі Віталія Заеки та Ірини Скасків; 14:30. Література : поетичний марафон та презентація антології “Молоді голоси”;

: поетичний марафон та презентація антології “Молоді голоси”; 15:30. Література : презентація серії книг “Чарівні істоти українського міфу” Дари Корній;

: презентація серії книг “Чарівні істоти українського міфу” Дари Корній; 16:20. Література : презентація книжок “Щоденник Антигероя”, “Сад Пана Нікче” та “Мирон, Ілля, Корнель: розповідь про Корнеля Філиповича” Юстини Соболевської;

: презентація книжок “Щоденник Антигероя”, “Сад Пана Нікче” та “Мирон, Ілля, Корнель: розповідь про Корнеля Філиповича” Юстини Соболевської; 17:20. Музика : виступ “Джевелін”;

: виступ “Джевелін”; 17:50. Література : поетичний тандем Галини Круг та Дмитро Лазуткін;

: поетичний тандем Галини Круг та Дмитро Лазуткін; 18:30. Література : презентаця книжки Марка Лівіна та Іллі Полудьонного “Простими словами”;

: презентаця книжки Марка Лівіна та Іллі Полудьонного “Простими словами”; 19:30. Музика : мистецький перформенс від проєкту “NAZVA”;

: мистецький перформенс від проєкту “NAZVA”; 20:00. Література : презентація книжки Братів Капранових “Рута”;

: презентація книжки Братів Капранових “Рута”; 21:00. Музика: виступ “Лінія Маннергейма”

19 червня, субота (Драмтеатр)

14:00. Література : презентація книжки Євгена Спірина “Морг. Історія луганської санітара”;

: презентація книжки Євгена Спірина “Морг. Історія луганської санітара”; 15:40. Література: дискусія та презентація книжок Зємовіта Щерека та Конрада Янчури;

дискусія та презентація книжок Зємовіта Щерека та Конрада Янчури; 16:40. Музика : виступ гурту “Shadazz”;

: виступ гурту “Shadazz”; 17:20. Література: презентація книжки п’єс Олександра Ірванця “3+2”;

презентація книжки п’єс Олександра Ірванця “3+2”; 18:20. Музика : виступ гурту “Lit.Core”;

: виступ гурту “Lit.Core”; 19:00. Література : поетичний марафон Олена Герасим’юк, Олег Коцарев, Григорій Семенчук, Артем Полежака;

: поетичний марафон Олена Герасим’юк, Олег Коцарев, Григорій Семенчук, Артем Полежака; 20:00. Література: меланхолійний поетичний сет від Юрія Іздрика та презентація книжки “Інші Речі”;

меланхолійний поетичний сет від Юрія Іздрика та презентація книжки “Інші Речі”; 21:00. Музика: виступ гурту “Vivienne Mort”.

20 червня, неділя (Драмтеатр)

13:00. Література: презентація книжки Максима Беспалова “Все що ви знали про Ірландію – правда, але…”;

презентація книжки Максима Беспалова “Все що ви знали про Ірландію – правда, але…”; 14:00. Література : презентація книжки “Сотворіння світу” Тетяни Терен та Тараса Прохаська;

: презентація книжки “Сотворіння світу” Тетяни Терен та Тараса Прохаська; 15:00. Література : марафон молодіжної поетичної сцени та презентація антології мистецького фестивалю “Ї”;

: марафон молодіжної поетичної сцени та презентація антології мистецького фестивалю “Ї”; 16:00. Література : презентація книг Богдана Коломійчука “Експрес до Галиції” та “Готель Велика Прусія”;

: презентація книг Богдана Коломійчука “Експрес до Галиції” та “Готель Велика Прусія”; 17:00. Література: прев’ю книг “Нові темні віки” Макса Кідрука;

прев’ю книг “Нові темні віки” Макса Кідрука; 18:00. Література: презентація книжки Андрія Любви “Мур”;

презентація книжки Андрія Любви “Мур”; 18:40. Музика : виступ від “Тріо Мар’яничі”;

: виступ від “Тріо Мар’яничі”; 20:00. Література : презентація книжки Юрія Андруховича “Радіо ніч”;

: презентація книжки Юрія Андруховича “Радіо ніч”; 21:00. Музика: виступ гурту “Kalush”

Фестиваль відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог, тому загальна кількість дозволених квитків у продажу буде вдвічі скорочена. Директор фестивалю Юрій Матевощук зазначає, що безпека відвідувачів стала головним фактором прийняття такого рішення.

“Наразі маємо ситуацію невизначеності, при якій дуже складно щось спрогнозувати чи запланувати. Для організаторів фестивалів та культурних подій – це великий виклик”, – додав Матевощук.

Мистецький фестиваль “Ї” – триденний мистецький захід, який проводиться у місті Тернопіль щовесни і має на меті популяризувати та розвивати сучасні мистецтво та культуру в Україні. Започаткований у 2013 році.