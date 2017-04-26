Американка допоможе Тернополю?

На запрошення Освітньо-аналітичного центру розвитку громад два наступні роки у Тернополі працюватиме волонтерка Корпусу Миру Мері Фасано. Під час першого візиту до Тернополя Мері Фасано зустрілася з міським головою Сергієм Надалом та поспілкувалася про стратегічні напрямки розвитку міста.

«Сьогодні ми розпочали співпрацю з одним із волонтерів Корпусу Миру, які тісно працюють з місцевою громадою та мають досвід роботи у залученні інвестицій та фінансуванні, у розвитку громад, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Під час зустрічі ми розповіли про місто, основне бачення його стратегічного розвитку. У свою чергу пані Мері Фасано пообіцяла проаналізувати отримані дані та через пару тижнів повернутися до Тернополя, щоб працювати далі».

Довідка. Мері Фасано, волонтер Корпусу Миру. Прилетіла зі США, міста Провіденс, штату Род-Айленд. Більше 25 років працювала в банківському секторі, тому має хороший досвід управління великим персоналом, спеціалізація в освіті – економічний розвиток громад.

Також працювала в громадській організації національного рівня, де надавала гранти для організацій на проекти з розвитку громади. Консультувала організації щодо стратегічного планування, залучення інвестицій та фінансування, необхідної документації для стійкого розвитку та підсилення спроможності.