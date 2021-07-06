На Олімпійські ігри у Токіо поїде тернопільська легкоатлетка Наталія Стребкова. Про отримання омріяної путівки спортсменка розповіла на своїй сторінці в соцмережах.

На головні змагання чотириріччя у забігові на 3 тисячі метрів кваліфікуються 45 спортсменів. 30 – які виконали норматив, ще 15 за рейтингом. Серед них і Наталія, пише Тернопіль 1.

Біг на 3 тисячі метрів із перешкодами, або Стіплчез – середня дистанція бігової легкоатлетичної програми. Жінки біжать цю дисципліну на Олімпійських іграх починаючи із 2008 року.

Олімпійські ігри у Токіо перенесли на 2021 рік через пандемію. І навіть цього року вели розмови у Міжнародному олімпійському комітеті, чи змагання все ж відбудуться. Та наразі спортсмени продовжують готуватися до головного старту чотириріччя. До них є певні вимоги. Зокрема, тести на коронавірус та певні програми, що відслідковуватимуть перебування спортсменів, їх контактних осіб.

Легка атлетика, а саме біг – чи не найдоступніший вид спорту. Тому, своїм прикладом, спортсменка із Тернопільщини прагне популяризувати його серед дітей та молоді.

Наразі, зізналася Наталія, відчуває себе нереалізованою, адже не ще пробігла на той результат, до якого готувалася. Але сподівається його показати саме на Олімпіаді.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо триватимуть із 23 липня до 8 серпня. Наразі в українських спорсменів є 143 ліцензії, серед них Наталія Стребкова.