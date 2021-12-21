На Тернопільщині ситуація із захворюваністю COVID-19 стабілізувалася

Ситуація із захворюванням на COVID-19 стабілізувалася. Так, за попередню добу в області зафіксували 98 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомила під час брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

-На сьогодні продовжує хворіти 4244 людини. На амбулаторному лікуванні знаходяться 3629 осіб, а на стаціонарному – 615. Здебільшого люди, які попадають в стаціонари, – невакциновані. Їхній стан середньої важкості або важкий. Сумно і те, що кожного дня ми фіксуємо летальні випадки від COVID-19. Це доводить, що вірус є, і він стає агресивнішим, – каже Ольга Ярмоленко.

Єдиним методом боротьби із пандемією є вакцинація. Так, двома дозами вакциновано 36 % жителів області. Також проводиться робота із наближення вакцини до кожного жителя області. Мобільні бригади виїжджають в усі села, які обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні в Тернопільській області проведено 647 674 щеплень.

«Звертаюсь до людей, які ще не вакцинувалися, – знайдіть можливість, щоб вакцинуватися, поки є спад захворюваності. Адже, наприкінці січня, ми очікуємо ріст захворюваності. Вакциновані люди хворіють. Але вони хворіють легше і не попадають в стаціонари. Людина, яка провакцинувалася, може вберегти себе від важкого перебігу захворювання та від смерті», – наголосила Ольга Ярмоленко.

Додамо, що 18 грудня в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено перший в країні випадок зараження коронавірусом штаму “Омікрон” (B.1.1.529-like).

Пацієнт, інфікований цим штамом коронавірусу, повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт із хворими на COVID-19. Наразі він продовжує перебувати на лікуванні. Для виявлення випадків зараження коронавірусом штаму «Омікрон» на Тернопільщині уже придбали тест-системи.