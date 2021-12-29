У Тернополі більшість безробітних – жінки

Протягом листопада 2021 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися 260 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, що на 108 осіб менше ніж за аналогічний період минулого року. Чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня-листопада 2021 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 7732 особи, що на 1062 особи менше ніж за аналогічний період 2020 року, з них статус безробітного мали 5452 особи, що на 291 особу менше ніж за аналогічний період 2020 року.

Станом на 01 грудня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувають 1418 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ (на 01 грудня 2020 року – 4053 особи), з них – статус безробітного мають 1230 осіб, що на 1192 особи менше, ніж на відповідну дату минулого року. Жінки складають 67,0 % від загальної чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних – 42,6 % (525 осіб).

З початку 2021 року за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1503 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру, у січні- листопаді 2021 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 161 особу з числа жителів міської територіальної громади.

За січень-листопад 2021 року 20 суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на території Тернопільської МТГ прийняли на роботу 24 особи з числа безробітних з компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. За цей же період 29 безробітних, які проживають на території Тернопільської МТГ, працевлаштовані з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску.