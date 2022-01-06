Тернопільська поліція перевіряє інформацію про розстріл собаки на сміттєзвалищі (фото 18+)

Поліція у Чорткові, що на Тернопільщині, перевіряє факт розстрілу тварини на міському сміттєзвалищі. Про те, що безпритульного собаку розстріляли з вогнепальної зброї, повідомили чортківські захисники тварин 3 січня. Вони звернулися до правоохоронців, аби поліція знайшла винуватця.

Чортківські волонтери розповіли, що застреленого собаку знайшли на сміттєзвалищі, коли приїхали туди підгодовувати безпритульних тварин. За словами захисників, його застрелили ще 1 січня.

«1 січня 2022 року на території чортківського сміттєзвалища проводився розстріл безпритульних собак. Нелюди зайшли на приватну територію, яка належить комунальному підприємству Чортківської міськради та почали відстріл. Собака Барон, який прожив на смітнику 6 років і служив вірою та правдою, був розстріляний пострілом в серце», – повідомили в спільноті «Чортків. Безпритульні тварини».

В поліції Чорткова повідомили, що правоохоронці за розміщеним дописом в соціальній мережі Facebook розпочали перевірку щодо ймовірного розстрілу собаки.

«За словами авторки допису, 1 січня невідомі зайшли на територію, яка належить комунальному підприємству Чортківської міськради, та жорстоко розправилися з собакою, застреливши його. До інформації також додано фото вбитої тварини. За фактом, викладеним у публікації, поліцейські проводять перевірку», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці вилучають відео з камер спостереження. Коли особу винуватця встановлять, то за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до смерті) йому загрожує арешт до 6 місяців, або позбавлення волі до 3 років.

Захід.нет

Зоряна Яримишин



