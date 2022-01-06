У громаді на Тернопільщині створили перший будинок сімейного типу

Семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування знайшли нову родину. Батьками-вихователями стали подружжя Соловей Ігоря Володимировича та Любові Анатоліївни, жителів смт Вишнівець.

Це перший дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) у Вишнівецькій громаді. Загалом до дитячого будинку сімейного типу можна влаштувати до десяти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі у новоствореному будинку виховується семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування чотирьох родинних груп. Це, зокрема, п’ять дівчаток та два хлопчики віком від трьох до шістнадцяти років.

“Ми вітаємо батьків-вихователів – родину Солов’їв, які обдаровують теплом і затишком діток, які були позбавлені його. Ви заслуговуєте на повагу і шану як чоловік і жінка, як мати і батько, як жителі нашої громади. Ми гордимося Вами. Бажаємо Вам, аби все те, що Ви вкладете у цих діток, Бог Вам повернув сторицею”, – йдеться на сторінці Вишнівецької ОТГ.