Тернополянам на замітку: газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на жовтень

Більшість газопостачальних компаній, котрі працюють із побутовими споживачами, оприлюднили ціни на газ на прийдешній місяць. У жовтні вартість палива для тих, хто користується місячними тарифами, становитиме від 7,97 грн до 31,06 грн за 1 м3, залежно від постачальника, пише Захід.нет.

Всі газопостачальні компанії, які працюють із домогосподарствами, повинні оприлюднювати на своїх сайтах вартість газу для абонентів за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього. Проте станом на 12:00 27 вересня низка компаній, які мають місячні тарифи, не оприлюднила жовтневих цін.

Загалом такі тарифи пропонують людям лише півтора десятка компаній із майже 70-ти, що працюють на ринку. Решта перевели своїх абонентів на базові річні тарифи з фіксованою вартістю до кінця квітня наступного року або ж пропонують спеціальні сезонні тарифи на 3-7 місяців.

Ціни на жовтень у компаній, що зберегли місячні пропозиції (для перегляду вимкніть AdBlock):

Ролик длится несколько секунд, а смеяться будете долго Вы еще не всех свадебных чудил видели: тут настоящий огонь Розпродаж чоловічих трусів Calvin Klein За акційною ціною залишилося 16 шт. Замов сьогодні

Нагадаємо, з травня 2021 року до квітня 2022 року (включно) в Україні базовою є річна пропозиція газопостачальних компаній. Вона може змінюватися лише в бік зниження. До фіксованих річних тарифів споживачів доєднали автоматично. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани – місячні або сезонні, для переходу потрібно сповістити постачальника у зручний для абонента спосіб.

Річні газові пропозиції різних постачальників можна переглянути за посиланням.