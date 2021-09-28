Збаразький суд звільнив від покарання винуватця стрілянини на сільському стадіоні

Збаразький райсуд Тернопільської області звільнив від відповідальності мешканця села Коханівка Івана С., який на місцевому стадіоні влаштував стрілянину по дітях та односельцях. Перш ніж його заспокоїли знайомі, чоловік встиг зробити понад 15 пострілів із травматичного пістолета. На суді чоловік провину визнав і пояснив, що просто вирішив почати стрілянину після того, як випив із друзями.

Про покарання стрільцю з Коханівки у вівторок, 28 липня повідомило видання Тернопільській події. Сам інцидент на стадіоні стався ще у вересні 2019-го. односелицях та дітях.

У вироку суду вказано, що перед тим, як почати стрілянину, чоловік добряче випив. На футбольне поле Іван С. прийшов вже в стані алкогольного сп’яніння, витягнув з кишені штанів спортивний револьвер Safari РФ-431М та вистрілив в одного з односельців. Потім чоловік повернувся до лавок біля стадіону і здійснив декілька пострілів із револьвера у повітря.

«Підозрюваний, зі словами «Я маю ще бойові», перезарядив револьвер патронами Флобера калібру 4 мм, та здійснив із нього вистріл в лежачу на землі металеву банку. Після чого, погрожуючи вбивством, спрямував його в голову малолітньому хлопчику, який знаходився на відстані близько 10-15 сантиметрів від дула револьвера. Коли той відхилив голову убік, підозрюваний здійснив один вистріл із револьвера, патрон пролетів повз вухо хлопчика», — йдеться в рішенні суду.

Уже не скрыть: что часто творилось в лесных школах СССР Зловещее предсказание Ванги на 2022 год: что ждет нас зимой Что мусульманки обязаны делать мужьям: слабонервным отойти Після того, як хлопчик почав втікати, чоловік здійснив ще кілька пострілів в його бік, а після того почав стріляти в іншого хлопця та старшого односельця. Внаслідок стрілянини на стадіоні один з чоловіків отримав поранення у руку.

«Підозрюваний спричинив потерпілому тілесні ушкодження у вигляді поранення лівого плеча, а саме ушкодження шкіри лівого ліктьового суглоба та рана нижньої третини лівого плеча. Ці поранення відноситься до легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я», — повідомляють в рішенні суду.

Врешті заспокоїти стрільця вдалося знайомому, який був очевидцем стрілянини. На місце події також викликали поліцію.

Під час судового засідання Іван С. свою вину повністю визнав та розповів, що придбав пістолет у тернопільському торговому центрі після заробітків у Польщі. Після купівлі він випивав із друзями, а близько 18:00 вирішив піти на стадіон, де й почав стріляти по односельцях.

Суддя Збаразького райсуду Богдан Олещук визнав Івана С. винним у хуліганстві, призначивши йому три роки ув’язнення, але звільнив чоловіка від покарання, визначивши йому один рік умовного покарання.