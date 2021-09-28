Посвідчення водія: що зміниться найближчим часом?

Невдовзі набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007. Нею запроваджуються ряд нововведень у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

У посвідченнях водія буде зазначатися відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78» в графі 12 посвідчення. За наявності такої відмітки водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшили від 3 місяців до 2 років. Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Водіям більше не потрібно надавати документи, що підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).

На посвідченні водія інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше. Зокрема, відображатимуться у вигляді кодів:

медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);

керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, в межах міста/регіону тощо.

Також оптимізовано процес прийняття іспитів:

у разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них (крім категорій B1, B, BE). Зокрема, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються лише за категорією С;

при поверненні посвідчення водія після позбавлення права керування, у разі наявності в ньому декількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються за вищою категорією.

Усі нововведення будуть запроваджені відразу після оприлюднення зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, крім нововведення, що стосується зазначення відмітки про автоматичну коробку передач у посвідченні водія, яке буде реалізовано впродовж трьох місяців.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.



