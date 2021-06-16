До уваги тернопільських ветеранів: є можливість отримати грант до 2500 євро

В Україні стартував проєкт Європейський Союз продовжує зусилля з підтримки реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей.

Із метою підтримки реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та зміцнення громад в Україні, Європейський Союз підготував нову ініціативу, яка допоможе ветеранам знайти роботу чи розпочати бізнес, реалізувати свій потенціал та бути корисними для своїх громад.

Міжнародна організація з міграції Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу в рамках проєкту «Соціально-економічна підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей», що фінансується Європейським Союзом, оголошує набір зацікавлених ветеранів конфлікту на сході України та членів їх сімей до участі в проекті компоненті проєкту щодо – тренінгів з системного розбудови спроможності із запуску започаткування та розвитку бізнесу з можливістю отримання грантової допомоги у вигляді обладнання для Вашої справи.

Якщо Ви маєте посвідчення учасника бойових дій, а головне — хочете започаткувати або вже розвиваєте власний бізнес, у Вас є можливість отримати грант у вигляді закупівлі обладнання (до 1 000 євро) на обладнання для Вашої справи для системного запуску бізнесу, або можливість отримати грант у формі закупівлі обладнання (до 2500 євро) для розвитку вже існуючого бізнесу, якщо Ви відповідаєте критеріям участі.

Прийом заявок триватиме до завершення формування тренінгових груп. Пріоритет буде надано заявникам, які наразі не мають постійного місця роботи; мають низьку зарплату або часткову зайнятість; самі виховують дітей; утримують багатодітні родини або мають інвалідність; не отримували грант в попередньому проєкті; жінкам-ветеранкам. Грант надається винятково у формі оплати узгодженого обладнання та не передбачає грошових виплат учасникам.

Заповнити анкету можна за посиланням:

✔️ започаткування власного бізнесу — http://bit.ly/СтартБізнесу

✔️ розширення бізнесу — http://bit.ly/РозвитокБізнесу

Детальна інформація про гранти та вимоги доступна також із анкет за посиланнями вище.

Інша важлива інформація:

Участь у проєекті безкоштовна.

Місце проведення проєкту: уся територія України

Бізнес-навчання відбуватиметься у травні червні 2021 – січні 2022 року (дати проведення узгоджуються).

Посилання на сторінку проекту:

Контактна особа для подачі заявок на детальнішої інформації – Михайло Чорний – 0962431089 та Олег Стень – 0987469497.

Проєкт виконує впроваджується громадськоюа організацієюя «Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу -– UABL» за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ) та фінансової підтримки Європейського Союзу.

Відібраним учасникам тренінгу зателефонують представники Всеукраїнської Асоціації Керівників Бізнесу Виконавчого партнера МОМ та повідомлять місце спосіб, місце та точну дату проведення тренінгу.

Якщо у Вас виникли питання, можете звернутись на гарячу лінію МОМ за телефоном:

0-800-215-025 (пн-пт з 10:00 до 17:00) або на електронну пошту IOMVeteranProject@iom.int