Сьогодні частина Тернополя буде без тепла

Через виконання аварійних робіт на газовій мережі три котельні тимчасово будуть без газу, – повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненерго” .

Через виконання аварійних робіт на газовій мережі три котельні тимчасово будуть без газу. Сьогодні, 27 жовтня 2021 року, від 10 до 16 години призупинять роботу котельні на вулиці Тролейбусній, 14, Бригадній, 46 б та Мирній, 43а. Аварійно відновлювальні роботи проводитиме ПрАТ «Тернопільміськгаз». У зв’язку з необхідністю виконання цих робіт та вимушеною зупинкою котельні, теплопостачання призупиняється у будинки, які обслуговують вказані котельні. Особливо просять звернути увагу на дану інформацію жителів мікрорайонів Кутківці та Пронятин, зокрема, за адресами Золотогірська 3,4,9,13,15,16,20,24,26 та Бенцаля 2,3,4.